Weekend di maltempo in tutta Italia: il meteo del 17 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di sabato 17 marzo in Italia.

Nord: molto nuvoloso sul settore occidentale con piogge diffuse su Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, più frequenti sulla Liguria, specie il settore di levante. Molte nubi anche sul settore orientale con piogge a carattere sparso in arrivo dalla mattinata. Dal pomeriggio i fenomeni interesseranno anche il Trentino Alto Adige con quota neve superiore ai 1300m.

Centro e Sardegna: cielo coperto su Toscana, Umbria, Marche e Lazio centro-settentrionale con piogge sparse. I fenomeni si trasferiranno gradualmente sull'Abruzzo e restanti zone del Lazio. Sulla Sardegna molte nubi con piogge diffuse che interesseranno principalmente solo il settore centro-occidentale dell'isola.

Sud e Sicilia: cielo poco o parzialmente nuvoloso con nubi in aumento sui settori tirrenici. Piogge attese sulla Campania dalla tarda mattinata in estensione pomeridiana alle coste calabre e siciliane tirreniche.

Temperature: minime in lieve diminuzione sulle regioni centrali e sulla Sardegna; in rialzo al Sud e sul Piemonte. Massime in flessione al Centro Nord e sulle due isole maggiori, in lieve aumento al meridione con esclusione della Campania.