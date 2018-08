Piccoli rovesci, poi torna il sereno: il meteo del 17-18 agosto

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi sull'Italia. Nord: addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e prealpini con isolati rovesci o temporali, più probabili e frequenti nel pomeriggio, in attenuazione poi nel corso della serata. Sereno sulle altre aree con nubi in aumento dalla tarda mattinata sull'appennino ligure ed emiliano dove, nel pomeriggio, non mancheranno temporali sparsi che andranno a cessare in serata.

Centro e Sardegna: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Nella seconda parte della mattinata si prevede un aumento della nuvolosità cumuliforme con temporali sparsi su Sardegna, Lazio, Appennino abruzzese, settore nord di quello toscano e aree meridionali di Umbria e Marche. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi nel tardo pomeriggio/sera lasciando successivamente spazio ad ampi rasserenamenti.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare su Calabria e Sicilia settentrionale con possibilità di isolati episodi temporaleschi che si attenueranno in serata. Poche nubi sul resto del meridione che andranno intensificandosi nel corso della tarda mattinata e porteranno poi temporali sparsi. Ifenomeni si esauriranno nel tardo pomeriggio e il cielo tornerà gradualmente a rasserenarsi.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo. Massime in calo su Liguria, Sardegna, Lazio e Campania; in rialzo sul centro-sud adriatico e sulla basilicata; stazionarie sul resto del Paese.

Le previsioni per domani sull'Italia. Nord: ampi spazi di cielo sereno su tutte le regioni ma con nubi in rapido aumento nel corso della mattinata sulle zone alpine e sulla Liguria con piogge e temporali sparsi, più frequenti sui rilievi occidentali, che tenderanno ad interessare anche le aree pianeggianti del Piemonte. Migliora decisamente in serata.

Centro e Sardegna: al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso a parte qualche nube in più sulle coste meridionali del Lazio e sulla Sardegna orientale. Dal primo pomeriggio aumento della nuvolosità nelle zone interne sia peninsulari che della sardegna e lungo le coste tirreniche con rovesci o temporali sparsi su Lazio, Sardegna, Abruzzo e coste della Toscana. Dal tardo pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo nuovamente sereno o poco nuvoloso.

Sud e Sicilia: al primo mattino addensamenti compatti lungo le aree costiere tirreniche con isolati temporali; cielo poco nuvoloso sul resto del meridione. Dalla seconda parte della mattinata generale aumento della nuvolosità con rovesci o temporali sparsi sia nelle zone interne che lungo le coste tirreniche. Attenuazione delle precipitazioni e diradamento dei fenomeni dal tardo pomeriggio ma con nuovi annuvolamenti lungo le coste tirreniche di Sicilia e Calabria associati a locali deboli rovesci o temporali.

Temperature: minime per lo più stazionarie o al più in lieve aumento al centro-nord; massime in diminuzione su Trentino-Alto Adige, Sardegna e, localmente nelle zone interne del centro-sud; in rialzo altrove.