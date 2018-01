Cielo nuvoloso da nord a sud: il meteo 14 e 15 gennaio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di lunedì 15 gennaio in Italia.

Nord: nubi basse al primo mattino sulle zone pianeggianti e quelle pedemontane di Piemonte e Lombardia con nebbie diffuse che si attenueranno parzialmente verso il termine della mattinata-primo pomeriggio. Locali schiarite sul triveneto e sul settore appenninico e cielo da parzialmente a molto nuvoloso su Liguria inizialmente ma con tendenza dal primo pomeriggio a deboli piogge sulla parte centrale e sul settore di levante. Dalla serata nuvolosita in intensificazione su Valle D'Aosta e zone montuose di piemonte e lombardia con nevicate sparse a partire da 1200-1400 metri.

Centro e Sardegna: cielo da parzialmente a localmente molto nuvoloso sia sulle regioni peninsulari che sull'isola con locali piogge sulle coste laziali centro meridionali. Tendenza ad ampie schiarite dal pomeriggio sulla parte orientale e meridionale della sardegna e lungo le coste di marche ed abruzzo per fine giornata. Sempre nel corso del pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche con piogge sparse specie sulle parte centro settentrionale della Toscana e su alto Lazio.

Sud e Sicilia: spazi sereni su Calabria centro meridionale e Puglia salentina e cielo in genere molto nuvoloso sul resto del meridione con piogge su Campania e Basilicata tirrenica con tendenza ad interessare anche le zone interne lucane e le coste calabresi tra il pomeriggio e il termine della giornata.

Temperature: minime in aumento sulle due isole maggiori e sulle pianure nordoccidentali, in flessione su Triveneto, Emilia Romagna centro orientale e zone interne del centro; per lo più stazionarie sul resto del territorio; massime in tenue calo sulla pianura padana; in aumento seppur lieve su Sicilia, Calabria, Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria; senza variazioni altrove.