Weekend di nuvole e sole: il meteo del 14 e 15 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di domenica 15 aprile in Italia.

Nord: al mattino cielo molto nuvoloso o coperto per estesa nuvolosità medio-alta e stratificata; ulteriori addensamenti compatti più significativi con deboli piogge interesseranno l'Emilia-Romagna centrorientale, il Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane i fenomeni si estenderanno anche al restante territorio emiliano-romagnolo, Trentino-Alto Adige, Lombardia, basso Piemonte e Liguria e saranno più diffusi in serata su gran parte delle regioni alpine, con locali temporali attesi tra Piemonte e Lombardia.

Centro e Sardegna: nubi medio-basse alternate a schiarite sull'isola con deboli piogge o rovesci, più diffusi nel pomeriggio sul settore nordoccidentale, ma in decisa attenuazione dalle ore serali con assorbimento dei fenomeni ed ampi rasserenamenti. Spesse velature sulle aree peninsulari con deboli piogge diffuse in miglioramento dalle ore serali su toscana occidentale, Marche centromeridionali e lungo le coste e nell'immediato entroterra abruzzese; dal pomeriggio attesi annuvolamenti più consistenti che interesseranno il restante territorio abruzzese ed il Lazio, con fenomeni con fenomeni un po più diffusi su quest'ultima regione.

Sud e sicilia: sull'isola nuvolosità irregolare a tratti intensa con deboli piogge e qualche locale rovescio, in attenuazione durante il pomeriggio, con schiarite sul settore orientale; ampia nuvolosità medio-alta sulle regioni peninsulari con deboli piovaschi intermittenti, in attenuazione nelle ore pomeridiane con temporanee aperture sulle aree tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria, in attesa dell'arrivo di nuove nubi basse più significative su gran parte delle regioni, eccezion fatta per l'area calabrese.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo su basso Piemonte e su Sardegna e Sicilia centroccidentali; in aumento sul resto del paese, piu' deciso sulle regioni tirreniche; massime in calo su levante ligure, Romagna, coste toscane, Umbria, regioni centrali adriatiche, Molise, Appennino campano, Puglia garganica e su gran parte di Calabria e Sicilia; in aumento sulla liguria di ponente, regioni alpine, Sardegna e sul restante territorio pugliese; stazionarie altrove.