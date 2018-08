Nubi e pioggia, stelle 'nascoste' a San Lorenzo: il meteo del 10-11 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia.

Nord: molte nubi sul settore le precipitazioni, sparse e localmente temporalesche di moderata entità, nella mattinata interesseranno il Triveneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria ed i settori occidentali della Lombardia, nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi su Piemonte e Valle d'Aosta mentre, sempre a carattere sparso, si manifesteranno sulle restanti aree del nord. In serata isolati temporali sulle pianure lombarde e venete mentre sulle restanti aree nubi in diradamento e scarsa possibilità di precipitazioni.

Centro e Sardegna: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ma con un successivo, seppur temporaneo, aumento della nuvolosità cumuliforme con rovesci o temporali sparsi su alta toscana ed aree interne delle rimanenti regioni centrali nel pomeriggio. In serata assenza di precipitazioni e cielo nuovamente poco nuvoloso su tutte le regioni.

Sud e Sicilia: inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, sviluppo pomeridiano di addensamenti cumuliformi, soprattutto nelle zone più prossime alla dorsale appeninica, occasionali temporali nel pomeriggio sia sui rilievi appenninici che sulle zone interne delle regioni peninsulari. In serata nubi in diradamento ed assenza di precipitazioni.

Temperature: minime in calo tra Piemonte e Lombardia e stazionarie sul resto del Paese; massime in calo al nord ad esclusione di Piemonte e Valle d'Aosta dove non subiranno variazioni di rilievo; in lieve aumento sul resto del Paese.

Venti: deboli di direzione variabile o al più a regime di brezza nelle ore centrali della giornata a parte temporanei rinforzi associati alle aree temporalesche.

Mari: da mosso a molto mosso mar di Sardegna; mossi mar Ligure, canale di Sardegna e Ionio meridionale; poco mossi i restanti mari.