Qualche pioggia a Pasqua, bel tempo a Pasquetta: il meteo del 1 e 2 aprile

Le previsioni dell'Aeronautica militare per lunedì 2 aprile in Italia.

Al Nord:al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte annuvolamenti più consistenti che tenderanno a interessare Liguria, basso Piemonte e i rilievi alpini lombardi e del Triveneto; nel pomeriggio la nuvolosità si farà leggermente più consistente sulle regioni occidentali e sul restante territorio della Lombardia, coinvolgendo poi in serata il restante settentrione, eccezion fatta per la Romagna, dove prevarranno innocue velature. Sempre nelle ore serali atteso qualche fiocco di neve sulla Val d'Aosta e sui rilievi più settentrionali piemontesi oltre i 1500 metri. Formazione di foschie dense sulla Valpadana al primo mattino e dopo il tramonto.

Centro e Sardegna: al mattino ampi spazi di cielo sereno su tutte le regioni, nonostante la temporanea presenza di qualche annuvolamento consistente su Toscana e Lazio; dal tardo pomeriggio nubi alte e sottili interesseranno dapprima la Sardegna, per poi estendersi anche alle aree peninsualri. Nella sera attesi addensamenti compatti più significativi sulla Sardegna orientale e sulla porzione più settentrionale toscana.

Sud e Sicilia: nubi basse in mattinata sulla Campania e sulle aree tirreniche di Basilicata e Calabria, e cielo velato sulla Sicilia in attesa di schiarite sempre più ampie. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature: minime in tenue rialzo su Alpi occidentali, Valle d'Aosta, Marche centromeridionali e Abruzzo; senza variazioni di rilievo su Molise, Calabria e Sicilia orientale; in diminuzione altrove. Massime in aumento sui rilievi alpini centroccidentali, in Valle d'Aosta, Sardegna, regioni centrali adriatiche, Umbria, Lazio, Abruzzo e al meridione; in calo sul restante settentrione e sulla Toscana.