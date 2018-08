Torna la pioggia: le previsioni meteo dell'1 e 2 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di giovedì 2 agosto

Nord: al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme su Alpi, Prealpi e restante parte delle regioni centroccidentali, e delle velature sul resto del settore. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità ed attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio, con in serata cielo velato sulle regioni alpine centroccidentali e poco nuvoloso sul resto del settore.

Centro e Sardegna: al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settore. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sulle regioni tirreniche e lungo le aree appenniniche, con rovesci o temporali sparsi di debole intensità. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità cumuliforme e contestuale aumento delle velature su sardegna orientale e regioni tirreniche peninsulari, in successivo diradamento serale.

Sud e Sicilia: al primo mattino addensamenti compatti lungo le aree costiere tirreniche della calabria e cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme su tutto il settore, con rovesci o temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo nuovamente sereno poco nuvoloso su quasi tutto il settore, a parte nuovi residui addensamenti compatti sulle aree costiere tirreniche della Calabria.

Temperature: minime in lieve aumento sulla Sardegna, generalmente stazionaria sul resto del Paese; stazionarie o in lieve aumento sulle due isole maggiori, in lieve diminuzione sul resto del Paese.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: da poco mosso a mosso l'Adriatico; poco mossi i restanti mari.