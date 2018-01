Marina Ripa di Meana: "Ho pensato al suicidio assistito in Svizzera" | VIDEO

Marina Ripa Di Meana aveva pensato al suicidio assistito in Svizzera. Nel giorno della morte della 76enne, sconfitta dopo una lunga battaglia contro il cancro durata oltre 16 anni, si svelano le volontà della stilista, scrittrice e personaggio televisivo. Ripa Di Meana ha deciso di affidarle a Maria Antonietta Farina Coscioni in una video intervista a Radio Radicale e trasmessa in serata al Tg5.

"Dopo Natale le mie condizioni di salute sono precipitate. Il respiro, la parola, il mangiare, alzarmi: tutto, ormai, mi è difficile, mi procura dolore insopportabile: il tumore ormai si è impossessato del mio corpo. Ma non della mia mente, della mia coscienza. Ho chiamato Maria Antonietta Farina Coscioni, persona di cui mi fido e stimo per la sua storia personale, per comunicarle che il momento della fine è davvero giunto", dice il messaggio letto dalla Coscioni seduta al fianco di Marina.

"Le ho chiesto di parlarle, lei è venuta. Le ho manifestato l'idea del suicidio assistito in Svizzera. Lei mi ha detto che potevo percorrere la via italiana delle cure palliative con la sedazione profonda. Io che ho viaggiato con la mente e con il corpo per tutta la mia vita, non sapevo, non conoscevo questa via. Mi ha anche spiegato che posso essere assistita qui a casa, posso scegliere di intraprendere questo ultimo tratto di strada della mia vita tra i mie affetti più cari, i mie amici, il mio mondo", aggiunge.

"Ora so che non devo andare in Svizzera - spiega ancora - vorrei dirlo a quanti pensano che per liberarsi per sempre dal male si sia costretti ad andare in Svizzera, come io credevo di dover fare. È con Maria Antonietta Farina Coscioni che voglio lanciare questo messaggio, questo mio ultimo tratto: per dire che anche a casa propria, o in un ospedale, con un tumore, una persona deve sapere che può scegliere di tornare alla terra senza ulteriori e inutili sofferenze. Fallo sapere, fatelo sapere".

Ripa Di Meana aveva reso nota la sua malattia nel corso della trasmissione 'Pomeriggio 5' condotta da Barbara d'Urso. E proprio quest'ultima ha voluto ricordarla in un post su Instagram con una foto che le ritrae insieme. "Sei stata una leonessa, nella vita e nella tua guerra contro la malattia. Geniale, anticonformista, coraggiosa, hai sempre detto quello che pensavi. Ti abbiamo amata e ti ameremo per questo. Ciao Marina!", dice. Anche 'La Vita in Diretta', dove era stata ospite, ha voluto ricordare Ripa Di Meana. "Con lei se ne va un'idea di libertà. Ha vissuto sempre alla ricerca di un senso autentico delle cose. Alla ricerca di se stessa. Grazie Marina per quanto ci hai insegnato, per quanto ci hai lasciato", le parole della conduttrice del programma di Rai1, Francesca Fialdini.