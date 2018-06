Aquarius, Sanchez: "Accogliamo migranti in Spagna", Conte ringrazia. Salvini: "Non ci pieghiamo"

Malta e Italia non sono riuscite a sbloccare la situazione dei 629 profughi a bordo dell'Aquarius, la nave della Ong SOS Mediterranée, proveniente dal Nord Africa e da ore bloccata a 35 miglia dalla Sicilia.E ora sarà la Spagna a dare accoglienza alle persone che da ore aspettano un luogo dove sbarcare. Ad annunciarlo lo stesso premier spagnolo, Pedro Sanchez: "È nostro obbligo contribuire a evitare una catastrofe umanitaria e offrire un porto sicuro a queste persone, rispettando in questo modo gli obblighi del diritto internazionale", ha affermato il primo ministro. Oggi sia la sindaca di Barcellona, Ada Colau, sia quello di Valencia, Joan Ribó, avevano annunciato che le rispettive città erano disposte ad accogliere la nave.

"Valencia si offre come 'città rifugio' per accogliere le 629 persone che fuggono dalla guerra e dalla fame, di cui 123 minori. Vogliamo evitare altri morti nel Mediterraneo", aveva scritto su Twitter il sindaco di Valencia, annunciando la disponibilità della città. Colau, facendo la stessa proposta per Barcellona, aveva parlato della necessità "prima di tutto di salvare vite umane", chiedendo collaborazione e impegno al governo di Madrid. La sindaca, dopo l'annuncio di Sanchez, ha poi commentato su Twitter: "Incoraggiante cambiamento nella politica umanitaria da parte del governo".

Dal premier Giuseppe Conte arriva un segnale di apprezzamento per lo sforzo della Spagna. "Avevamo chiesto un gesto solidarietà da parte dell'Ue, di farsi carico dell'emergenza immigrazione e non lasciarci soli come fatto in questi anni, e il gesto" di accogliere la nave Aquarius, "va in questa direzione. Non posso non ringraziare le autorità spagnole per aver accolto il nostro invito, e ringrazio i ministri Toninelli e Salvini", ha detto, a margine della visita ad Accumoli, seconda tappa del giro nelle zone colpite dal sisma del 2016.

"Sin da ieri abbiamo affiancato all'Aquarius due motovedette, affinché la vicenda venisse gestita in assoluta sicurezza. Abbiamo assicurato dal primo momento soccorso e intervento sanitario, intervento medico e approviggionamento", ha proseguito Conte. "Ci siamo resi inoltre disponibili a prelevare donne in stato di gravidanza, bambini o persone che mostrassero segni di disagio, ma nessuna notizia in questo senso è arrivata dall'Aquarius".

"Questa sera ho convocato a Palazzo Chigi un vertice con i ministri competenti per affrontare il tema dell'emergenza immigrazione - ha continuato il premier -. E questo sarà il primo punto che affronterò venerdì nel mio incontro con il Presidente Macron e lunedì con la Cancelliera Merkel. Vogliamo portare a casa una riforma del Regolamento di Dublino davvero più giusta ed equa per tutti".

Ringrazia la Spagna anche il primo ministro maltese Joseph Muscat, che, tuttavia, torna a ribadire le sue critiche all'Italia. "Ringrazio il premier spagnolo, Pedro Sanchez, per l'accoglienza della nave Aquarius dopo che l'Italia ha violato le leggi internazionali e ha causato uno stallo. Malta manderà nuovi rifornimenti all'imbarcazione. Dovremo sederci e discutere di come impedire che questo accada di nuovo. È una questione europea".

ONU E ONG BACCHETTANO ITALIA E MALTA - Nella crisi diplomatica è stata costretta ad intervenire (e ad alzare la voce) l'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr). Attraverso una dichiarazione dell'inviato speciale per il mar Mediterraneo centrale, Vincent Cochetel, l'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) ha chiesto a entrambi i governi di far "sbarcare immediatamente" i migranti. "Qui si tratta di un imperativo umanitario urgente", ha affermato Cochetel. Le 629 persone a bordo, tra cui 100 bambini, "sono in pericolo, stanno esaurendo le provviste e hanno bisogno urgente di aiuto. Questioni più vaste, come chi ha la responsabilità e di come essa possa essere condivisa al meglio tra gli Stati, dovrebbero essere valutate dopo", ha aggiunto. "Di base il principio del salvataggio in mare non deve essere messo in dubbio attraverso incidenti come questo. Gli altri governi devono agire per sostenere i Paesi che gestiscono arrivi via mare. Ciò include un meccanismo prevedibile nella regione per lo sbarco, sulla base di buona collaborazione tra Stati e altri attori interessati", ha detto ancora Cochetel.

Parole confermate anche dalla portavoce Carlotta Sami (Unhcr) che a Radio Capital ha dichiarato: "Si gioca sulla pelle delle persone. In Libia la situazione è ancora quella di un Paese in guerra e c'è un network di trafficanti che prospera. Il nostro appello è di considerarci a disposizione nel trovare delle soluzioni, in Italia, in Libia".

All'Unhcr si aggiungono anche Medici Senza Frontiere, presente a bordo dell'Aquarius, e Save The Children. "Le condizioni mediche delle 629 persone a bordo - si legge in un tweet di Msf - sono per ora stabili ma l'inutile ritardo dello sbarco in un #portosicuro mette a rischio i più vulnerabili: 7 donne incinte, 15 con gravi ustioni chimiche, diversi pazienti con sindrome da annegamento e ipotermia". Mentre Valerio Neri, direttore generale di Save the Children Italia, ha ricordato che a bordo ci sono 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinta. "I bambini e gli adolescenti - ha dichiarato - e le persone più vulnerabili che sono a bordo della nave Aquarius di Sos Mediterranée non possono rimanere vittime di una disputa tra stati. Le condizioni di sofferenza, privazioni e paura che hanno certamente vissuto in Libia e durante nel viaggio non possono essere ingiustamente prolungate. È necessario e urgente garantire loro un approdo sicuro senza ulteriori indugi. Le dispute tra stati vanno risolte in sede diplomatica senza prendere in ostaggio donne e bambini".

Anche Berlino - ha affermato il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel, Steffen Seibert - "fa appello a tutte le parti" affinché "rispettino i loro doveri umanitari".

MALTA. Malta ha confermato la volontà di non intervenire e punta il dito contro Roma. "Siamo preoccupati per la direzione scelta dalle autorità italiane in merito alla nave Aquarius che si trova in alto mare. Vanno manifestatamente contro le leggi internazionali rischiando di creare una situazione pericolosa per tutti coloro che sono coinvolti", ha scritto su Twitter il premier maltese Joseph Muscat. Secondo i maltesi, l'Italia “sta cercando l’incidente”: così hanno detto i consulenti della Difesa dell'esecutivo di La Valletta, certi che Malta non abbia alcun ruolo nella vicenda Aquarius e che quella di Roma sia una provocazione.

ITALIA. "Sto monitorando costantemente la situazione. So che tutte le persone a bordo stanno bene, e questo ci fa piacere. So che sono state mandate più di una nave con aiuti e con personale medico", ha fatto sapere il presidente della Camera, Roberto Fico. Alla domanda dei giornalisti su cosa succederà alle persone a bordo dell'imbarcazione, Fico ha risposto: "So che stanno bene e questa è la cosa più importante. Aspettiamo ancora qualche ora e vediamo l'evolversi della situazione. Io sto monitorando costantemente".

"Stiamo lavorando da tutta notte, vediamo di risolverla", ha reso noto il ministro dell'Interno Salvini. Poi su Twitter chiarisce che la sua politica di chiusura è ferma: "Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l'ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia. L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C'È CHI DICE NO".

"È necessario, stavolta, che tutti comprendano che il diritto internazionale non può prevedere un'Italia abbandonata a se stessa. Noi salveremo sempre le vite umane, ma #Malta è la spia di un'Europa che deve cambiare", ha confermato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su Twitter. "Stiamo aspettando l'ufficialità della risposta di Malta. Non si può parlare di gestione disumana", ha poi ribadito al telefono con Skytg24. "Stiamo parlando di una soluzione che arriverà presto. A breve ci sarà una risposta. Noi chiediamo che vengano aperti i porti degli altri paesi".