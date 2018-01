M5S, proteste sul web per parlamentarie. Si va verso proroga

Ira per il sistema "lumaca" e l'incubo dei ricorsi alla finestra. E' caos per le parlamentarie del M5S dopo i problemi tecnici del sistema Rousseau usato dagli iscritti per scegliere i possibili membri di Camera e Senato della prossima legislatura. Visti i rallentamenti del sistema, le votazioni saranno quasi certamente prorogate fino alle 14 di giovedì 18 gennaio. Entro lo stesso giorno, ma ancora non c'è nulla di ufficiale, verrà diffusa una prima lista, provvisoria, di vincitori.

L'obiettivo è ridurre al minimo il rischio di ricorsi che trascinino il movimento in nuovi patemi giudiziari (esemplare il caso Cassimatis che di fatto regalò Genova al centrodestra). La rabbia intanto monta: molti non sono riusciti a esprimere la loro preferenza, altri non hanno trovato il proprio nome nella lista dei papabili che correranno al proporzionale nelle elezioni del 4 marzo.

Alcuni sono stati "scremati" dallo staff chiamato a verificare la presenza dei requisiti dei 'candidabili'. Ma non è tutto, perchè è spuntato anche un audio diffuso da Marco Canestrari, autore con Nicola Biondo (entrambi ex pentastellati) di 'Supernova - Com'è stato ucciso il Movimento Cinque Stelle'. Nella registrazione si sente un uomo, dall'accento messinese, che si rivolge ad un certo Enrico. "Enrico ciao, scusami sta succedendo un manicomio. Il sistema è andato in tilt, mancano troppi candidati all'appello, addirittura manca anche un candidato senatore uscente. Il sistema non sta funzionando. L'ordine è di non votare per adesso e di aspettare la giornata di domani sperando che il sistema si aggiusti da solo; altrimenti saranno rinviate queste parlamentarie", si sente nella chat.

Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento, da Firenze difende il sistema: "Agli italiani non daremo delle liste bloccate ma delle liste partecipate con persone che si sono messe in gioco. Stiamo facendo una cosa che non ha eguali in Italia e anche nel mondo, selezionando le nostre liste attraverso le votazioni degli iscritti". In questa delicata fase in campo anche Beppe Grillo, che farà la campagna elettorale a cominciare da questo venerdì in cui andrà insieme al vicepresidente della Camera e ad alcuni portavoce a depositare il simbolo al Viminale. L'obiettivo è arrivare al raduno di Pescara del prossimo weekend con un pacchetto pronto. Rousseau permettendo.