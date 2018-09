M5S, hacker 'bucano' ancora rete sicurezza piattaforma Rousseau

Nuovo 'buco' nella rete di sicurezza della piattaforma Rousseau, il cuore della democrazia del Movimento 5 Stelle. Dell'account Twitter Rogue0, lo stesso che mesi fa violò gli scudi della Casaleggio Associati, torna nuovamente a cinguettare nomi, cognomi e cifre di alcuni donatori del luglio scorso pubblicati sul sito privatebin.net.

Per dimostrare di essere riuscito ad aggirare le protezioni informatiche che, a detta del presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, erano state rinforzate dopo il primo attacco. Motivo per cui è ancora aperta una procedura di verifica del Garante per la privacy.

Erano in programma votazioni su Lex iscritti e per comporre le liste di candidati alle prossime elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna. Dovevano iniziare alle 10 e terminare alle 20.30, ma al momento la piattaforma non fornisce indicazioni se il voto è in corso o meno.