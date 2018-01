M5S, senza 40% accordo programma. Dibba: Con 38% Mattarella ci darà incarico

La seconda giornata al Villaggio Rousseau di Pescara - che gli stessi Cinquestelle definiscono 'le Frattocchie pentastellate' - trascorre a pieno ritmo, con qualche cameo. Il primo, l'ex capo della segreteria politica della giunta Raggi, Salvatore Romeo, compare all'improvviso alle sei di sera e si affretta ad assicurare di non essere candidato. Il secondo, il sociologo Derrick De Kerckhove, allievo di Marshall MacLuhan e ospite d'onore della tre giorni smonta la democrazia diretta, sostenendo che "è finta e pericolosa" in quanto crea "la legge del numero" mentre "l'algoritmo non è democrazia".

Salvo poi inviare attraverso una nota ufficiale una 'excusatio non petita': "La democrazia partecipata del Movimento 5 stelle è un antidoto alla datacrazia - specifica -. Non ho mai detto né pensato che il Movimento 5 stelle è pericoloso. Altrimenti non sarei qui a partecipare a questa splendida iniziativa". Sulla questione alleanze post voto, Di Battista chiarisce: "Quando avremo verificato quanti voti avremo preso, faremo un appello al Parlamento nel caso non saremo arrivati al 40%. E Luigi chiederà la fiducia al Parlamento su dei punti, senza nessuno scambio di poltrone. A quali gruppi politici chiederemo l'appoggio al programma? Non lo so, valuteremo la sera delle elezioni in base ai voti presi da ciascun gruppo".

Insomma le intese dopo le elezioni, il M5s non le vuole ma questa legge elettorale le prevede, è il ragionamento di 'Dibba' che apre a un "accordo programmatico". Ma lui non ci vuole pensare e dopo un espresso rammarico per "questo Paese orrendamente democristiano", punta soltanto alla più rosea delle ipotesi: "Se il M5S dovesse prendere il 38%, il Presidente della Repubblica ci darà l'incarico, santa pazienza!".