M5S, Di Maio esclude Caiata. Lui replica: "Non mi ritiro, più tosto di prima"

Caiata spiega che "la vicenda tirata fuori dai giornali è una storia vecchia del 2016 e già conosciuta" e che riteneva "fosse stata archiviata", motivo per cui non ne ha fatto cenno con il Movimento 5 Stelle. Esprime poi fiducia nei pm che invita a fare presto e si dice sorpreso dalla "tempestività con cui una notizia vecchia di due anni venga riportata oggi, da tutti i media nazionali, a meno di dieci giorni dal voto". Poi precisa che la notizia relativa alla vendita del ristorante il Campo alla cooperativa La Cascina "è falsa, perché ancora oggi quel ristorante è di mia proprietà". Sotto la difesa scritta di suo pugno su Facebook, i commenti degli utenti si dividono quasi equamente tra detrattori e tifosi. Ma la decisione sul futuro pentastellato del 'lucano dell'anno' (titolo guadagnato da Caiata in tempi non sospetti) si era già delineata verso il primo pomeriggio dopo la nota in cui Movimento annunciava che stava "verificando la situazione e leggendo i documenti" per poi trarne le valutazioni politiche. "Una cosa è certa - preannunciavano i Cinquestelle - se accuse tanto gravi fossero confermate, non faremo sconti a nessuno. Al momento della sua candidatura, naturalmente, Caiata ci ha fornito tutti i documenti che attestano che la sua fedina penale è pulita".

Ma 'l'affaire Caiata' è troppo ghiotto per non essere cavalcato dagli avversari politici del M5S. Il senatore Salvatore Margiotta, candidato capolista per il Pd al Senato in Basilicata commenta: "Non utilizzerò, nei prossimi giorni di campagna elettorale nella mia Potenza, alcun argomento connesso al caso Caiata, che sconfiggeremo nelle urne. Presunzione innocenza è principio di cultura giuridica inalienabile. Anche se Di Maio non lo sa". Mentre David Ermini, responsabile giustizia nel Pd, sostiene che - in caso di vittoria alle elezioni - Caiata andrà diritto a palazzo Madama. "Di Maio, basta bugie con la finta retorica dell'inflessibilità - sostiene Ermini -. Perché Caiata, accusato di riciclaggio, anche se colpevole, se verrà votato, entrerà in Parlamento. Per di più, come spiega il professor Ceccanti, nel caso di candidati all'uninominale, la decadenza potrà avvenire solo su richiesta degli stessi, dopo il voto del Parlamento". Caustico Michele Anzaldi che propone a Di Maio di istituire il "ministro del Riciclaggio".