Lega e M5S hanno vinto sui presidenti. Ma sul governo sarà molto più dura

E adesso? - Adesso viene il bello. Se tutto va secondo calendario, il 4 aprile il presidente Mattarella aprirà le danze delle consultazioni. La storia delle presidenze di Camera e Senato (piaccia o no) un'indicazione l'ha data. Nei due rami del Parlamento si è formata una "maggioranzona" centrodestra-M5S da 420 deputati e 240 senatori che non avrebbe alcun problema a fare il governo. Solo che, sotto, in realtà c'è un groviglio di problemi e un sola certezza. La certezza è che Salvini e Di Maio (checchè ne dicano ufficilamente) avrebbero una gran voglia di saltarsi addosso e di fare il governo magari scremando alcuni punti dei rispettivi programmi, dandosi uno o più scopi (anche se i governi di scopo, ufficialmente non si possono fare) e andare a giocarsela fra un anno o poco più con Salvini che, a quel punto, potrebbe essere il capo del centrodestra sul quale, in questi giorni ha lanciato chiaramente un'Opa. Ma i problemi sono molti e seri. Il governo centrodestra-M5S è quasi impossibile per diversi motivi: a) sarebbe l'unico in cui M5S è in minoranza e potrebbe finire per non avere il premier e non poter imporre, ad esempio, il reddito di cittadinanza; b) incompatibilità M5S-Berlusconi: nel movimento è un tema serio ed è forse l'unico che potrebbe causare una spaccatura e, addirittura, una presa di distanza da parte di Beppe Grillo; c) in un governo del genere, Forza Italia finirebbe stritolata nella morsa M5S-Lega.

Un governo Lega-M5S? Resta un'opzione importante. E va detto che, sotto sotto, un disegno politico c'è: quello di mandare al governo i populismi qualunque accezione, positiva o negativa, si voglia dare del termine. Ma non è facile da realizzare. I problemi di questi due giorni sarebbero ingigantiti e, questa volta, Berlusconi non le manderebbe a dire e farebbe il diavolo a quattro. Sul tavolo ci sono grandi interessi politici in regioni importantissime come la Lombardia e il Veneto. Ieri il "Senatur" Umberto Bossi, ha detto: "Salvini, in questi giorni ha parlato senza pensare, ma se mette in gioco Lombardia e Veneto, lo vanno a cercare a casa e lo appendono per i piedi come il suo amico Mussolini". Agghiacciante, ma non troppo distante da quello che potrebbe passare per la testa di Berlusconi nel caso di un governo Lega-M5S che tagliasse fuori Forza Italia.

Il ruolo del Pd - In tutta questa vicenda il Pd ha brillato per assenza e silenzio. In caso di rottura tra centrodestra e M5S potrebbe tornare in gioco in un rapporto con i pentastellati sempre che riesca a risolvere in questo senso lo scontro interno tra renziani e gli altri. Cose complicate perché i solchi scavati in questi anni (dallo schiaffo a Bersani, agli insulti in campagna elettorale, alle reciproche pesantissime accuse) sono profondi. Paradossalmente, è vero che c'è più sovrapposizione fisica e coincidenza politica tra gli elettorati di Pd e M5S di quanta ce ne sia tra quelli di M5S e Lega (o centrodestra). Ma questo è un dato tutto politico che non è detto riesca a diventare concreto nelle prossime settimane.

E quindi? - Se nessuna delle ipotesi appena dette andasse in porto, non resterebbe che il governo di tutti. Per far cosa? Molto sarebbe demandato all'abilità di Mattarella nel costringere le forze politiche a mettersi d'accordo. Il suo predecessore, Giorgio Napolitano, c'era riuscito. Ma molti, ancora adesso, glielo rinfacciano.