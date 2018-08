"In curva donne dalla fila 10": polemica per il volantino degli ultras Lazio

Donne in curva, ma solo dalla decima fila. Nella Nord, la curva della Lazio, circola un’incredibile volantino firmato Direttivo Diabolik-Pluto che invita le donne a mettersi dalla decima fila in poi perchè la Nord è un "luogo sacro" che “"noi viviamo come un trincea". Quindi mogli e fidanzate, nella partita Lazio-Napoli, devono mettersi dalla decima fila in poi.

Nel frattempo all'Olimpico i laziali straight outta 1700. Ma poi "Diabolik Pluto" che cazzo di nome è lmao pic.twitter.com/O3qB1Grm4g — Big Cazz (@Cuckpitalism) 18 agosto 2018

La foto del volantino è rimbalzata su Twitter, con non poche polemiche. "Lo stadio è guerra. Ma come si fa pensare e scrivere una roba del genere?", cinguetta un utente. Qualcun altro grida un più semplice: "CHE DISAGIO!". Mentre altri puntano sull'ironia: "Io ho sempre preferito Paperino". E c'è chi la butta sulla fede calcistica: "Una ragione in più pe esse giallorosso".