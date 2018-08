Inter, il Real non cede: sfuma il sogno Modric

A poche ore dalla chiusura del calciomercato, si affievoliscono ulteriormente le speranze dell'Inter di arrivare a Luka Modric. I contatti odierni tra il Real Madrid e gli agenti del centrocampista non hanno portato frutti. Il club spagnolo ha ribadito l'incedibilità del giocatore che vorrebbe trasferirsi in nerazzurro. Il tempo, impietoso, scorre: a questo punto solo un incredibile colpo di scena in extremis potrebbe cambiare le carte in tavola, ma l'impressione è che il sogno dell'Inter sia sfumato. Sul fronte partenze, dirigenti ancora al lavoro per definire il futuro di Joao Mario: Il Betis è in pole. Colpo a centrocampo per il Toro: i granata sono vicinissimi a Soriano del Villarreal. L'ex Sampdoria arriverà con la formula del prestito con obbligo di riscatto: domani previste le visite. Saluta invece il Toro Mirko Valdifiori, passato a titolo definitivo alla Spal. Intanto si attende da parte del club granata l'ufficialità dell'ingaggio dell'ivoriano Koffi Djidji, proveniente dal Nantes in prestito. E non è del tutto tramontato il sogno Mario Balotelli.

L'Atalanta si è assicurata l'argentino Emiliano Rigoni: l'esterno classe 1993 arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto dallo Zenit. Gli orobici pensano a rinforzare la difesa con Sorensen del Colonia, ex Juve, Bologna e Verona. Il Sassuolo ha ufficializzato del difensore Marlon: acquisto a titolo definitivo con diritto di riacquisto da parte di Barcellona. Sul fonte cessioni, il centrocampista Davide Frattesi è stato ceduto a titolo di prestito all'Ascoli; il centrocampista Marco Pinato è stato acquisito a titolo definitivo dal Venezia e ceduto a titolo di prestito allo stesso club lagunare. E' ufficiale anche l'arrivo al Bologna del difensore brasiliano Danilo: il giocatore si trasferisce in Emilia "a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni". I rossoblù per il pacchetto arretrano stanno anche pensando a Marco Andreolli del Cagliari.

La Fiorentina ha comunicato di aver ceduto Petko Hristov alla Ternana. Il difensore bulgaro classe '99 si trasferisce agli umbri a titolo temporaneo.

Albin Ekdal è ufficialmente un giocatore della Sampdoria. I blucerchiati hanno acquisito a titolo definitivo dall'Amburgo il centrocampista classe 1989. Contestualmente il club ha annunciato di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, alla Spal il difensore croato Lorenco Simic. Il croato ha già giocato in prestito nei biancazzurri la scorsa stagione.Dopo l'arrivo a titolo definitivo del costaricano Joel Campbell dall'Arsenal, il Frosinone preleva dal Pescara Francesco Zampano, che arriva in prestito con diritto di riscatto. In Abruzzo va il difensore Matteo Ciofani. Il Cagliari ha ceduto in prestito l'argentino Santiago Colombatto all'Hellas.

Vicino il ritorno in Italia di Gervinho: l'ivoriano ex Roma potrebbe vestire la maglia del Parma. I ducali per l'attacco hanno messo nel mirino anche l'ex Napoli e Toro Omar El Kaddouri, attualmente in Grecia con la maglia del Paok e sono anche pronti a riaccogliere l'ex Andrea Rispoli, ora al Palermo, per rinforzare la difesa. La neopromossa coltiva ancora la speranza di arrivare a Karamoh dell'Inter.