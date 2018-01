Buffon compie 40 anni, Gattuso a D'Amico in diretta Sky: "Dagli un bacio con la lingua da parte mia"

Dopo il match tra Milan e Lazio, Ilaria d'Amico intervista Rino Gattuso per Sky Calcio Show, ma l'allenatore rossonero preferisce mettere in difficoltà la conduttrice piuttosto che parlare della vittoria contro i biancocelesti.

È così che nasce un simpatico siparietto, almeno per Gattuso e gli spettatori. "L'hai fatto il regalo a Buffon?", chiede il tecnico, riferendosi al compleanno del capitano della Juventus, che oggi compie 40 anni. Dopo qualche attimo di esitazione, una imbarazzata D'Amico ha replicato: "Mi sto attrezzando". A quel punto Gattuso ha insistito: "Così non vale, voi donne volete sempre i tanti regali". Al che ancora la D'Amico: "C'è tempo fino a mezzanotte".

Poi, quando è tempo di chiudere, il tecnico rossnero non demorde e dice alla conduttrice e compagna del portiere: "Dai un bacio con la lingua a Gigi al posto mio". "Sto cercando faticosamente da anni di mantenere una certa distanza da tutto questo e ora dobbiamo fare casa D'Amico-Buffon in onda?", scherza la giornalista chiudendo il collegamento con Gattuso per passare la linea al calcio d'inizio di Roma-Sampdoria