Il calcio riparte dal "Beppe Viola". In diretta da Arco le partite dei ragazzi

Il calcio italiano riparte dai campioni di domani. Proprio mentre a Firenze si svolgono i funerali di Davide Astori, si torna in campo. Tra i primi a farlo, gli allievi di 16 squadre, impegnati da domani al 13 marzo, nel 47° Trofeo Beppe Viola, uno dei più importanti tornei Under 17 in Europa, dedicato alla memoria del giornalista sportivo, morto nel 1982 a soli 42 anni. Atalanta, Roma, Napoli, Milan e Torino ma anche Chievo, Lazio, Sampdoria e Bologna. Alcuni tra i migliori vivai del nostro paese, si sfideranno per conquistare la coppa ma soprattutto per impressionare i tanti addetti ai lavori che si siederanno sulle tribune.





Da sempre il Beppe Viola è tra i tornei più seguiti per scoprire i talenti del futuro. Sui campi di Arco di Trento sono passati tanti campioni che hanno giocato o giocano in Serie A. Da Alessandro Nesta a Francesco Totti, da Fabio Cannavaro a Ciro Immobile passando per i più recenti Caldara, Romagnoli, Cristante e Calabria, tutti titolari delle più importanti squadre italiane. Anche Astori giocò al Beppe Viola e lo vinse nel 2004 con il Milan. Per ricordarlo, prima delle partite inaugurali, ci sarà un minuto di silenzio.

Grandi favorite di quest’anno: l’Atalanta di Giovanni Bosi, vincitrice nel 2016 e nel 2017, a caccia del terzo successo consecutivo, e la Roma cinque volte campione del Beppe Viola, che si affiderà al talento dell’esterno ivoriano Mory Bamba. Un gradino dietro partono il Milan di Simone Baldo che potrà contare sulla classe di Riccardo Tonin e Daniel Maldini, figlio di Paolo, e il Torino del bomber Niccolò Moreo (13 gol in 19 partite di campionato). Italia ma non solo. Quest’anno parteciperanno anche i serbi del Partizan Belgrado, finalisti della scorsa edizione, e i danesi del Brondby.

Di seguito il calendario della prima giornata (tutte le partite in diretta su Lapresse):



GIOVEDI’ 08.03.2018

Ore 13.00 ATALANTA – NAZ. DILETTANTI

Ore 15.15 SAMPDORIA – LAZIO

Ore 13.00 TORINO – VERONA

Ore 15.15 MILAN – RAPPR. TRENTINO

Ore 13.00 BRØNDBY – BOLOGNA

Ore 15.15 ROMA – RAPPR.LEGA PRO

Ore 13.00 NAPOLI – CHIEVOVERONA

Ore 15.15 ARCO – PARTIZAN