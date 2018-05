Salvini: "Un esecutivo istituzionale non mi piace. Mai con il Pd: M5S o si torna al voto"

Quella del governo istituzionale è un'ipotesi che "non mi piace". Lo ha detto Matteo Salvini ai microfoni di Rainews arrivando alla festa della Lega a Grumello del Monte (Bergamo). Il leader del Carroccio è tornato sullo stallo del governo ribadendo il suo 'no' alla sinistra. La sua intenzione è quella di "provare fino all'ultimo minuto a dare un governo a questo paese. Siccome prima delle elezioni ho detto 'mandiamo a casa la sinistra e il Pd', mai andrò al governo con la sinistra e il Pd. Si ragiona con i 5 Stelle o altrimenti c'è il voto - ha ribadito dal palco durante i festeggiamenti con i militanti bergamaschi per l'elezione di Massimiliano Fedriga alla presidenza del Friuli Venezia Giulia - Conto di mandare a casa la sinistra da tutte le regioni italiane".

E continua con l'attacco al Partito democratico. "Il Pd in questo momento è affascinante, è come un esperimento antropologico, è risiko perché ogni giorno ci sono gli orlandiani, i martiniani, i renziani... Peccato che dopo le elezioni in Lombardia non ci sia più quella corrente bergamasca, che doveva essere un testa a testa tra Fontana e Gori", ha proseguito Salvini che sui social, in occasione della festa del Primo Maggio ha scritto: "Buon Primo maggio, amici. Prendo lezioni di Ruspa! Faccio bene??? #andiamoagovernare" postando un video nel quale manovra una ruspa.

Sul M5S ha aggiunto: "Vediamo se qualcuno dei 5 Stelle dopo queste settimane torna coi piedi per terra e viene a un tavolo a ragionare sulle cose da fare ma con la squadra che ha vinto, il centrodestra. Coi veti e i bisticci non si va da nessuno parte, l'ho detto a Di Maio ma anche a Berlusconi. Salvini vuole tentare di costruire un governo a guida centrodestra che dialoghi con il M5S e "non con chi ha perso" non escludendo la possibilità di chiedere un pre-incarico per fare un governo.

Spera in un riavvio di trattative con i pentastellati anche Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia: "Aspettiamo la decisione del presidente Mattarella, siamo fiduciosi, confidando nella sua saggezza. Poi speriamo si passi al 'forno delle responsabilità - ha detto intervistato da Circo Massimo su Radio Capital - Ipotizzo un riavvio della trattativa con il Movimento 5 Stelle - spiega - Il Pd ha portato avanti politiche opposte alle nostre, vedo davvero difficile possano essere compatibili".