Governo, Conte rimette mandato. M5s-Fdi: "Impeachment per il Colle". Mattarella convoca Cottarelli

IRA M5S E LEGA. Durissima la reazioni di Di Maio e Salvini. "Questa scelta del presidente Mattarella è incomprensibile", ha tuonato il leader M5s. "Abbiamo un grande problema in Italia, si chiama democrazia. Il no è perché le agenzie di rating in tutta Europa erano preoccupati per un uomo che andava a fare il ministro dell'Economia? E allora diciamoci che è inutile che andiamo a votare perché i governi li decidono sempre gli stessi, le agenzie di rating, le lobby finanziarie". E ha continuato: "Il punto non è Savona il punto è di intendere l'Italia se è sovrano oppure no".

Stessa linea per Salvini, dal suo comizio di Terni. "Non pensavo che in Italia non si potessero discutere i trattati Ue altrimenti sale lo spread e non si fa un governo". E ha rincarato: "Se un ministro non sta a simpatico a Berlino è quello giusto. Mi sto convincendo che non siamo un paese libero. Siamo un paese a sovranità limitata". E poi su Facebook: "Prima gli italiani, il loro diritto al lavoro, alla sicurezza e alla felicità. Abbiamo lavorato per settimane, giorno e notte, per far nascere un governo che difendesse gli interessi dei cittadini italiani. Ma qualcuno (su pressione di chi?) ci ha detto NO. Mai più servi di nessuno, l'Italia non è una colonia, non siamo schiavi di tedeschi o francesi, dello spread o della finanza. A questo punto, con l'onestà, la coerenza e il coraggio di sempre, la parola deve tornare a voi! #Primagliitaliani! Io non mollo, per il bene dei nostri figli".

MESSA IN STATO D'ACCUSA DEL CAPO DELLO STATO. La decisione di Mattarella ha scatenato una reazione molto dura in Movimento 5 stelle, Lega e Fratelli d'Italia. Tanto che i pentastellati hanno parlato di impeachmeant. Di Maio ha chiesto la parlamentarizzare questa crisi istituzionale, lo stato d'accusa del presidente della Repubblica e poi il voto. E ha esortato la Lega a non tirarsi indietro sull'argomento.

E anche la leader Fdi Giorgia Meloni su Facebook ha annunciato che Fdi chiederà la messa in stato d'accusa del capo dello Stato: "Nel caso in cui questo veto impedisca la formazione del nuovo Governo chiederà al Parlamento italiano la messa in stato d'Accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento a norma dell'articolo 90 della Costituzione perché di gente che fa gli interessi delle nazioni straniere e non degli italiani ne abbiamo vista fin troppa". Ma Forza Italia si schiera in difesa del Colle: "Il movimento Cinquestelle che parla di impeachment é come sempre irresponsabile".

IN DIFESA DI MATTRELLA. Silvio Berlusconi ha espesso quindi il suo sostegno a Mattarella, dichiarandosi pronto a tornare al voto. Solidarietà al presidente è arrivata anche dalle fila del Pd. "Nervi saldi e solidarietà al Presidente Mattarella. Ora dobbiamo salvare il nostro grande Paese", ha scritto su Twitter l'ex premier Paolo Gentiloni.

Così come il segretario reggente dem Maurizio Martina: "Il Presidente della Repubblica ha difeso il Paese, la Costituzione, l'interesse nazionale. È il garante degli italiani. Per 80 giorni Lega e Cinque Stelle hanno invece portato in modo irresponsabile l'Italia sull'orlo di una crisi senza precedenti. Lega e Cinque Stelle stanno utilizzando parole inaudite e minacce senza precedenti. Se andranno avanti di questo passo, siamo pronti alla mobilitazione a difesa della democrazia e delle nostre Istituzioni".

Lega e Cinque Stelle stanno utilizzando parole inaudite e minacce senza precedenti. Se andranno avanti di questo passo, siamo pronti alla mobilitazione a difesa della democrazia e delle nostre Istituzioni", attacca invece Matteo Renzi.

E intanto i centralini del Qurinale sono andati e l'hashtag #graziepresidente è schizzato tra i trending topics su Twitter. Sono moltissime le telefonate dei cittadini giunte al Colle, a sostegno del presidente della Repubblica e del suo operato. Tra le tendeze anche #Cottarelli e #iostoconlacostituzione.

LA LISTA DEI MINISTRI. Nel corso della diretta Facebook Di Maio ha svelato la lista dei ministri portata al Quirinale dal premier incaricato:

Vicepresidente e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio.

Vicepresidente e ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro.

Pa, Giulia Bongiorno.

Affari Regionali, Enrica Stefani.

Sud, Barbara Lezzi.

Disabilità, Lorenzo Fontana.

Affari Esteri, Luca Giansanti.

Giustizia, Alfonso Bonafede.

Difesa, Elisabetta Trenta.

Economia e finanze, Paolo Savona.

Politiche agricole, Gian Marco Centinaio.

Infrastrutture e trasporti, Mauro Coltorti.

Istruzione, Marco Bussetti.

Beni Culturali, Alberto Bonisoli.

Salute, Giulia Grillo,

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.