Governo, ancora stallo. Il nodo centrodestra divide Di Maio e Salvini

Ma il centrodestra è unito? "Questo è l'obiettivo, mio. Spero anche degli altri", sottolinea Salvini. "Noi siamo contrari a governissimi e governoni", ribadisce. E poi si dice "pronto" a fare il premier, in attesa delle mosse degli altri big. "Continuo a essere ottimista. Se gli altri esercitano il buonsenso che stiamo esercitando noi, si parte", assicura. In ogni caso, spera "che ci sia un governo in carica il prima possibile guidato dalla Lega per difendere il 'Made in Italy' in tutto il mondo". Almeno due segnali lanciati a Di Maio. Il primo: "Se continua a dire io, io, io o nessuno, non aiuta. Magari un bicchiere di rosso può servirgli". Il secondo: "Spero che gli altri politici che stanno facendo un giro per i padiglioni si rendano conto che non c'è tempo da perdere". Parole che arrivano dopo che Berlusconi, in una lettera al 'Corriere della Sera', scrive come "l'Italia avrebbe bisogno al più presto di un governo nella pienezza dei suoi poteri: non un governo qualsiasi, con una qualsiasi maggioranza parlamentare, ma un governo autorevole sul piano interno e internazionale".

"Continuiamo a lavorare - ricorda, dal canto suo, Meloni - per dare un governo agli italiani, ma che sia un governo il più possibile aderente a quello che gli italiani hanno votato lo scorso 4 marzo". "Quindi, per noi non si può prescindere da un governo che abbia una guida di centrodestra", è il messaggio della presidente di Fratelli d'Italia, prima di lanciare un appello, che però cade nel vuoto: "Chissà se tra un bicchiere di vino e l'altro non si riesca a far cadere qualche veto". No, Salvini e Di Maio non si incrociano. Ed è ancora stallo.