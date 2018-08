Genova, lunedì consegnati 45 alloggi a sfollati. Toti: "Nessuno senza casa"

Ad aiutare la città, ha ricordato il sindaco Bocci, "non è solo l'amministrazione, abbiamo ricevuto da privati un sacco di offerte per case da dare agli sfollati. La città ha dato un grande esempio di solidarietà, le imprese hanno offerto gru, camion, escavatrici. Tutti hanno offerto attrezzature per risolvere il problemi". Nel dettaglio, Confedilizia intende dimostrare in modo concreto la vicinanza della proprietà edilizia alle famiglie delle vittime e ai proprietari che sono stati costretti a lasciare le proprie case per ragioni di sicurezza.

Nei prossimi giorni saranno attivate una serie di iniziative che avranno nella Confedilizia di Genova il punto di riferimento e che saranno contraddistinte dall'hashtag #confediliziapergenova. Innanzitutto, sarà proposta all'amministrazione comunale una convenzione per consentire a coloro che siano proprietari di abitazioni non occupate, di darle in locazione in via transitoria al Comune, a canoni agevolati, affinché quest'ultimo le possa mettere a disposizione delle famiglie sfollate. Anche l'arcivescovo di Genova, cardinal Angelo Bagnasco ha annunciato che la Diocesi intende mettersi "a disposizione delle autorità per l'emergenza. Faremo opera di accoglienza, possiamo accogliere 200 su 600 persone sfollate".