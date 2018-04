Fvg, Lega è il primo partito col 34,12%, Pd al 19,25%, M5s si ferma a 7,63%: spoglio in diretta

Dopo i clamori elettorali delle ultime settimane, coronati da un serrato presidio di tribune e pulpiti regionali da parte dei big della politica nazionale, alle 8 è iniziato lo spoglio del voto in Friuli Venezia Giulia. Le sorti di un futuro governo italiano sono appese alla preferenza espressa dai cittadini del Nordest, destinata ad essere la cartina di tornasole per stabilire gli equilibri di potere a Roma, soprattutto all'interno del centrodestra.

LO SPOGLIO IN DIRETTA

Scrutinate più della metà delle sezioni la Lega risulta prima per preferenze dei votanti col 34,12%. Seguita dal Pd al 19,25% e da Forza Italia all'11,97%. Il Movimento Cinque Stelle è al momento il quarto con 7,63%.

Il leghista Massimiliano Fedriga, sostenuto dal centrodestra, attualmente è al 55,98%. Lo stacco è netto rispetto al secondo candidato, Sergio Bolzonello, sostenuto dal centrosinistra, al 28,29%. Alessandro Fraleoni Morgera, candidato del Movimento 5 Stelle, si attesta al momento al 12,60%, mentre Sergio Cecotti di Patto per l'autonomia è al 2,86%.

"Ho appena sentito Massimiliano Fedriga al telefono e mi sono complimentato per il risultato che ha ottenuto", ha dichiarato Bolzonello. "Io ora starò all'opposizione con lo spirito di chi sa di lasciare una Regione in ottima salute e che tale dovrà rimanere nei prossimi 5 anni". E ha aggiunto: "Non mi aspettavo un dato tanto diverso, purtroppo il vento è chiaro. Rilevo anche che il centrosinistra ha tenuto rispetto alle politiche. Il fatto che il Movimento 5 Stelle sia rimasto a tale distanza è un segnale che il Friuli Venezia Giulia è una Regione governata bene, al di là degli slogan elettorali".

I RISULTATI DELLE POLITICHE

Alle urne, aperte alle ore 7 e chiuse alle 23 di domenica 29 aprile, si sono presentati il 50% circa dei cittadini aventi diritto. Fra questi anche gli aspiranti candidati alla presidenza, che hanno votato tutti in mattinata, per poi rilassarsi nel resto della giornata insieme alla famiglia o dedicandosi ai propri interessi. Un po' di quiete prima della tempesta post responso.

Il primo a compiere il suo dovere di cittadino, esortando anche gli altri aventi diritto a esercitarlo, è stato Mogera, candidato del Movimento 5 Stelle, che ha votato a Trieste. Non ha rilasciato dichiarazioni ma ha esortato gli elettori ad andare a votare. Al pentastellato sono giunte anche le critiche di un cittadino per alcune piccole irregolarità al seggio, prontamente segnalate.

Sempre a Trieste si è presentato alle urne anche il leghista Fedriga, candidato presidente della coalizione di centrodestra. È arrivato a piedi accompagnato dalla moglie Elena e dai due figli, ai quali ha poi dedicato la sua giornata. Una domenica in famiglia pure per Bolzonello, candidato del centrosinistra, che ha votato a Pordenone, presentandosi insieme alla moglie e alla figlia, con al seguito marito e nipotini. Cecotti, supportato da Patto per l'Autonomia, è stato l'ultimo a esprimere la propria preferenza, verso le ore 11, a Udine, per poi dedicarsi alla traduzione di un suo libro.

A votare per la prima volta alle regionali del Friuli Venezia Giulia sono stati i cittadini di Sappada, di recente passata dal vicino Veneto alla regione confinante, inclusi nella circoscrizione di Udine, dove si è registrata la maggiore affluenza, spronata anche dalle elezioni comunali per l'elezione del nuovo sindaco. Le forze dell'ordine non hanno segnalato alcun episodio particolare, le operazioni ai seggi pare si siano svolte in piena e regolare tranquillità.

L'unico colpo di scena è stato quello social di Matteo Salvini, che ha infranto il silenzio elettorale con un tweet, a sostegno naturalmente del candidato leghista Massimiliano Fedriga, supportato anche dagli altri partiti del centrodestra. Il leader del Carroccio ha incitato "friulani e giuliani" al voto, tirando però l'acqua al suo mulino a suon di #oggivotoLega e #andiamoagovernare. "Avete ancora qualche ora di tempo - ha scritto Salvini verso le 5 del pomeriggio - Ogni singolo voto dato alla Lega in Friuli Venezia Giulia vale per il cambiamento di tutta l'Italia".