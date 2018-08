Strage Foggia, Conte: "Dietro c'è sfruttamento". Salvini: "Svuoteremo i ghetti"

Lo spirito dell'esecutivo è far sentire "la testimonianza, la vicinanza, consapevoli della gravità dei fatti che sono occorsi, gli incidenti di ieri e sabato, che non possono essere considerati fatti occasionali, gli incidenti stradali sono un fatto occasionale ma qui c'è qualcosa di più". L'obiettivo del leader del Carroccio è il caporalato. Contro l'illegale e diffuso di reclutamento di manodopera per il lavoro agricolo Salvini promette di usare "le armi legalmente permesse per mettere in condizioni di non nuocere questi delinquenti". Anche perché sul tema c'è una legge "che su alcuni versi può e deve essere migliorata per permettere agli agricoltori per bene, che nella provincia di Foggia sono la stragrande maggioranza, di poter lavorar legalmente e regolarmente".

Lo schianto nella campagne di Lesina per il vicepremier "è un problema di mafia, non di manodopera in nero e caporalato" e per questo motivo bisogna "aggredire i patrimoni dei mafiosi che campano con il caporalato", oltre che "svuotare i ghetti" che ospitano i braccianti. L'idea del ministro del Lavoro Luigi Di Maio è invece quella di un provvedimento urgente per aprire un concorso straordinario per ispettori del lavoro, perché "oggi ci sono poche centinaia di persone che devono controllare milioni di realtà e imprese. Sulla piaga del caporalato, spiega infine il segretario dem Maurizio Martina "da parte del Pd c'è disponibilità a lavorare insieme, a prescindere dalle posizioni di parte. E' una buona legge sulla parte repressiva, ma bisogna lavorare di più sulla parte preventiva".