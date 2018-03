È nato 'baby raviolo': Fedez e Ferragni danno il benvenuto a Leone

È nato Leone Lucia. Data così, la notizia, ai meno attenti forse potrà dire poco. Ma se si aggiunge che il papà è Fedez e la mamma è Chiara Ferragni, tutto diventa più chiaro. Fiocco azzurro, annunciato da tempo, in casa del rapper e della influencer. La bionda 30enne ha dato alla luce il 'baby raviolo', come lo chiamano loro, circondata dalla famiglia, al Cedars-Sinai di Los Angeles, la stessa clinica dove ha partorito Beyoncé.

A suscitare dubbi sull'avvenuto parto è stata l'assenza sui social dei neo genitori. Proprio loro, che per mesi hanno documentato prima ogni momento della loro vita di coppia e poi tutti i passaggi della gravidanza, da più di un giorno erano entrati - per loro - in un curioso silenzio. Nessun post, nessuna stories. I bene informati assicurano che il bimbo sia nato nella notte tra lunedì e martedì e che presto saranno i genitori a presentarlo al mondo. Come? Ovviamente, sui social.

ECCO PERCHÈ IL BAMBINO SI CHIAMA LEONE

Intanto, mamma e bimbo stanno bene, anche se Leone è nato leggermente in anticipo. La scadenza della gravidanza era stata fissata per il 9 aprile, ma Chiara, qualche giorno fa, aveva già rivelato su Instagram che secondo i medici il figlio sarebbe nato prematuro a causa di un problema alla placenta. E così è stato. E adesso, cosa farà la famiglia d'oro? Per il momento, resterà a Los Angeles, in attesa che la nuova casa milanese sia pronta per il trasloco. Secondo Chiara e Fedez, infatti, l'attico a City Life non sarebbe stato adatto alla loro nuova dimensione famigliare. Così, hanno comprato un altro appartamento, e non è dato sapere nè dove sia nè quanto sia costato.

Appena la casa sarà finita, tutti i 'ravioli' torneranno in Italia. Anche perchè Fedez è atteso dal collega J-Ax per mettersi al lavoro: devono iniziare le prove del grande concerto conclusivo di Comunisti col Rolex che si terrà a San Siro il 1 giugno. E poi? Poi, ormai si sa, il matrimonio. Dopo la spettacolare proposta di nozze arrivata durante un concerto all'Arena di Verona, i due si preparano ai fiori d'arancio entro l'estate. Per il momento non hanno voluto svelare nessun dettaglio, ma sembra che si sposeranno al sud, probabilmente in Sicilia.

Il fortunatissimo, sicuramente sotto l'aspetto economico, Leone arriva in una famiglia di cui è difficile calcolare il valore totale in euro o dollari. Più semplice, invece, capire sotto quanti occhi sia già passato il 'baby raviolo' e quanti ancora lo guarderanno durante la crescita, se i genitori decideranno di continuare a seguire la linea social tenuta fino ad oggi. Basti pensare che ogni post su Instagram di Chiara Ferragni raggiunge quasi 12 milioni di follower in tutto il mondo, più del doppio del compagno Fedez che arriva a 5 milioni. Facile immaginare che il primo, attesissimo, scatto del piccolo Leo verrà visto da circa 17 milioni di persone. Lui ancora non lo sa, ma è appena nata una star.