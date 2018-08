Ferragosto difficile. Il disastro di Genova taglia in due l'Italia

Bollino nero per partenze e ritorni dalle ferie estive. Sono infatti milioni i vacanzieri attesi sulle strade italiane a ridosso del Ferragosto. La situazione lungo tutta la Penisola risulta ancora più complicata dagli ultimi episodi di cronaca, primo su tutti il crollo del ponte Morandi sull'autostrada A10 a Genova.

La polizia di Stato consiglia di evitare le aree limitrofe al disastro per non essere d'intralcio alle operazioni di soccorso. Traffico paralizzato anche sulla A12 e A7, con ripercussioni sulla rete ferroviaria ligure. Code sul raccordo di Casalecchio dell'A1-A14 dove qualche giorno fa è esplosa una cisterna: per ricostruire il viadotto serviranno tre mesi di interventi, e fino almeno a ottobre ai veicoli provenienti da Firenze, Autostrada A1 e diretti verso Ancona A14 o Padova A13 sarà imposto lo scambio di carreggiata. Criticità sono dovute anche al maltempo.

CHIUSURE SULLA A10 PER CROLLO PONTE A GENOVA. A seguito del crollo del ponte Morandi l'autostrada A10 è stata chiusa nel tratto Genova-Savona il bivio per la A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto in entrambe le direzioni. Il cedimento, sul fiume Polcevera, ha interessato, all'altezza del km 0.200 della A10 Genova Ventimiglia, l'intera sezione della carreggiata con coinvolgimento di veicoli in quel momento in transito. Per raggiungere il capoluogo da Savona la Polizia Stradale consiglia di utilizzare la A26 Genova - Gravellona Toce, poi la D26 diramazione Predosa Bettole e la A7 verso Genova. Da Livorno a Savona invece la A7 Milano-Genova, poi le indicazioni per la diramazione Predosa Bettole e infine la A26 verso Genova e proseguire per Savona.

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA A12 E A7. Alla vigilia del Ferragosto si segnalano incolonnamenti in direzione Genova tra Genova Pegli e Genova Aeroporto con ripercussioni sui flussi di traffico verso il capoluogo. Congestionata la A12 Genova - Rosignano Marittima tra Genova Est e il bivio per la A7 verso Genova. Stessa situazione sulla A7 tra Bolzaneto e la A10. Per quanti scelgono di spostarsi su rotaie, in Liguria sono funzionanti le linee ferroviarie Genova-La Spezia verso Sud e Genova-Ventimiglia verso Nord. La tratta Genova - Savona - Ventimiglia è stata riattivata. Lo stesso per la Genova Piazza Principe - Arquata Scrivia, in direzione Torino e Milano, malgrado continui rallentamenti e diverse cancellazioni di treni regionali. Risulta invece ancora sospesa la Genova Borzoli e Genova Piazza Principe nella linea Ovada - Genova Piazza Principe.

DISAGI ALLA VIABILITA' PER IL MALTEMPO. Di traverso si è messo anche il maltempo, provocando disagi alla viabilità del Centro: la perturbazione atlantica numero 2 del mese di agosto sta transitando sulla Toscana, portando con sè forti temporali. I problemi maggiori si registrano nel Grossetano. Sulla A14 Pescara-Bari si sono verificati staripamenti nel tratto compreso tra Pescara Sud-Francavilla e Pescara Ovest-Chieti, in direzione Ancona. Sul tratto Ortona-Pescara sud invece, è stata registrata una coda di 1 km per veicolo in avaria. Il traffico è atteso regolare con picchi di aumento dalla rete autostradale di Autovie Venete. In A57 Tangenziale di Mestre, in direzione Venezia, si aspettano flussi di veicoli sostenuti. Possibili rallentamenti in entrata alla barriera di Trieste