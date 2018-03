Europa League, Milan-Arsenal 0-2. Lazio-Dinamo Kiev 2-2

Un minuto di raccoglimento per ricordare Davide Astori. Giocatori commossi, lungo applauso di tutto lo stadio.

LAZIO-DINAMO KIEV 2-2

51' Tsyganov segna di tacco. Dinamo in vantaggio

53' Pareggia la Lazio. Ciro Immobile realizza in diagonale su assist di Felipe Anderson

61' Felipe Anderson trasforma in gol un'invenzione di Milimkovic Savic

77' Pareggia la Dinamo Kiev, tiro da fuori di Junior Moraes

All'ultimo secondo, palo di Immobile servito da Milinkovic Savic

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Lukaku; Felipe Anderso, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Petric, Nani, Bastos, Parolo, Luis Alberto, Felipe Caicedo. All.: Simone Inzaghi

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Burka, Kadar, Pivaric; Shaparenko, Buyalskiy; Garmash, Morozyuk, Tsyganov; Besedin. A disposizione: Rudko, Shepelev, Junior Moraes, Gonzales, Khaceridi, Mykolenko, Alibekov. All:

Khatskevich Aliaksandr

MILAN-ARSENAL 0-2 | FOTO

45'+4 Ramsey raddoppia

14' Mikhitaryan punta la porta. Tiro deviato da Bonucci e Donnarumma non può fare niente

Milan: G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disp. A. Donnarumma, Zapata, Locatelli, Montolivo, Borini, Kalinic, Andrè Silva. All. Gattuso.

Arsenal: Ospina; Chambers, Koscielny, Mustafi, Kolasinac; Ramsey, Xhaka; Wilshere, Ozil, Mkhitaryan; Welbeck. A disp. Cech, Holding, Iwobi, Maitland, Niles, Elneny, Nketiah. All. Wenger.

Arbitro: Turpin (Fra).