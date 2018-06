Elezioni: avanza il centrodestra, tiene il centrosinistra. Male il M5S. Molti ballottaggi

Molti ballottaggi, centrodestra che avanza trainato dalla Lega, si prende al primo turno Treviso e può farcela subito a Catania (pesante sconfitta per il sindaco uscente Vincenzo Bianco) e Vicenza. Il M5S perde quasi dappertutto e conquista solo true ballottaggi: a Ragusa (dove è in testa), Avellino (secondo) e a Terni (ce il cdx non passerà al primo turno). Tiene bene il centrosinistra che si conferma a Brescia con Del Bono, trionfa a Trapani con le liste civiche e centra diversi ballottaggi. Sono i risultati del voto amministrativo che ha chiamato alle urne circa 7 milioni di persone in 761 comuni di cui 633 nelle regioni a statuto ordinario e Sardegna e 128 in Sicilia. L'affluenza è stata dignitosa: 61,19% nei 633 comuni di cui sopra, in calo di del 6%. In Sicilia ha votato il 58,56%. Vittorio Sgarbi diventa sindaco di Sutri (Viterbo) col 58,79%.

Ancona (ballottaggio csx-cdx) - La sindaca uscente Valeria Mancinelli (centrosinistra) si conferma al comando col 48% quando sono state scrutinate 98 sezioni su 100 con il Pd sopra il 30%. Seguono Daniele Tombolini (centrodestra (28,4%) e Daniela Diomedi (M5S) al 17%.

Avellino (ballottaggio csx-M5S) - Qui c'è il crollo del centrodestra (solo quarto con il 10,1%). In testa (con 71 sezioni scrutinate su 72) Nello Pizza (centrosinistra) al 42,9% che ha preso il posto dell'uscente Poli (sempre csx). Secondo posto per Vincenzo Ciampi (M5S) col 20,2%.

Barletta (Liste civiche) - Nel capoluogo pugliese con 93 sezioni scrutinate su 100, è saldamente in testa Cosimo Cannito (Civiche tendenti al centrodestra) con il 53,1%. Seguono Filannino (M5S) al 18,5% e Delvecchio (centrosinistra) al 13,8%, D'Oronzo (sinistra) è al 9,6%, la Lega si è presentata da sola e prende solo il 4,7%.

Brescia (centrosinistra) - Emilio Del Bono (sindaco uscente di centrosinistra) si è confermato (lo scrutinio è concluso) con il 53,9% (e il Pd sopra il 34%). Vilardi (centrodestra) si ferma al 38,1% (con la Lega al 24%). Ghidini (M5S) prende appena il 5,4%.

Brindisi (ballottaggio Cdx-Csx) - Si profila un ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra nel capoluogo pugliese quando sono state scrutinate 75 sezioni su 80. Al comando Roberto Cavalera (centrodestra con Forza Italia e civiche) col 34,6%. Segue Riccardo Rossi (centrosinistra) al 23,7%. Gianluca Serra (M5S) è al terzo posto con il 21,2%. Giacomo Ciullo (candidato di Lega e Fratelli d'Italia) è solo quarto con il 18,4%.

Catania (centrodestra) - Con 324 sezioni scrutinate su 336 si profila la grave sconfitta personale del sindaco uscente Vincenzo Bianco (centrosinistra). Al comando Salvatore Pogliese (centrodestra) con il 52,3%. Bianco è al 26,5% e Giovanni Grasso (M5S) è appena al 15,9% (alle politiche, in Sicilia, M5S prese tutti i seggi uninominali).

Imperia (ballottaggio cdx-destra) - Torna a Imperia l'ex ministro berlusconiano Claudio Scajola che va al ballottaggio con il 35,3 (44 sezioni scrutinate su 44). Se la vedrà con Luca Lanteri (Lega e Fratelli d'Italia) che partirà dal 28,7%. Il centrosinistra di Guido Abbo è fermo al 23,7%. Il M5S di Maria Nella Ponte è molto lontano: appena 6,1%.

Massa (ballottaggio csx-cdx) - Il sindaco uscente di centrosinistra (col Pd al 16%) Alessandro Volpi è al comando delle operazioni con il 33,9% (75 sezioni su 80). Al ballottaggio anche Francesco Persiani (centrodestra) 28,3% (con la Lega al 10,6%). Luana Mencarelli (M5S) prende appena il 15,1%.

Messina (ballottaggio cdx-civica) - A Messina sarà sicuramente ballottaggio. E si profila la disastrosa sconfitta del sindaco uscente Renato Accorinti che tanto fece sperare i messinesi cinque anni fa. Al comando (con 137 sezioni scrutinate su 254) c'è Placido Bramanti, candidato del centrodestra col 28,6%. Al secondo posto (ma la posizione non è sicura), Cateno De Luca (civiche) col 19,5%. Al terzo (18,5%) Antonio Saitta (centrosinistra) che potrebbe ancora agganciare il rivale. Accorinti è fermo al 14% e Gaetano Sciacca (M5S) è appena al 13%.

Pisa (ballottaggio cdx-csx) - A Pisa (64 sezioni su 86) è testa a testa e sarà ballottaggio tra Michele Conti (centrodestra (33%) e Andrea Serfogli (centrosinistra) che è al 32,5%. Il Pd è al 23,98% e la Lega al 24,7%. Gabriele Amore (M5S) è al 10,1%, Francesco Auletta (sinistra) all'7,9%.

Ragusa (ballottaggio M5S-cdx) - Ragusa è l'unica città dove il M5S tiene rispetto alle politiche del 4 marzo. Il suo candidato Antonio Tringali è in testa col 22,5%. Al ballottaggio (con 68 sezioni scrutinate su 71) anche il centrodestra al 21,1% con Giuseppe Cassì. Giorgio Massari (civiche di sinistra) e Antonio Calabrese (centrosinistra) sono praticamente appaiati con 15,19% e 13,9%.

Siena (ballottaggio csx-cdx) - Anche a Siena sarà ballottaggio. Con 50 sezioni scrutinate su 50, al comando c'è Bruno Valentino (centrosinistra col 27,4). Segue Luigi De Mossi (centrodestra (24,2%). Terzo posto per Pier Luigi Piccini (sinistra) già sindaco a cavallo degli anni 2000. Il M5S non si è presentato per dar spazio al centrodestra.

Siracusa (ballottaggio cdx-civiche) - Un dato ancora molto basso (46 sezioni su 123) disegna un ballottaggio tra Ezechia Paolo Reale (centrodestra) al 37,5% e Francesco Italia (civiche di centrosinistra) al 18,9%. Silvia Russoniello (M5S) è ferma al 16,3%.

Sondrio (ballottaggio cdx-csx) - Ballottaggio anche a Sondrio. Con 20 sezioni scrutinate su 21, al comando c'è Marco Scaramellini (centrodestra) col 46,8%. Nicola Giugni (centrosinistra) è al 36,1%. Terzo posto per Nicola Provera (civica) col 14,1. Staccatissimo il candidato M5S Marco Ilario Ponteri con il 3,0%.

Teramo (ballottaggio cdx-csx) - Sarà ballottaggio a Teramo tra centrodestra e centrosinistra. Con 73 sezioni scrutinate su 80, è in testa Giandonato Morra (34,9%) seguito da Gianguido D'Alberto (21,0%). Terzo posto per M5S con Cristiano Rocchetti al 16,3%.

Terni (ballottaggio cdx-M5S) - Scrutinate tutte le 129 sezioni, anche a Terni è ballottaggio tra Leonardo Latini (centrodestra) è al 49,2% e Thomas De Luca (M5S) col 25,0%. Paolo Angeletti (centrosinistra) è al 15%.

Trapani (civica) - Si profila un trionfo al primo turno per Giacomo Tranchida (liste civiche orientate al centrosinistra) che è largamente in testa con il 71% quando sono state scrutinate 60 sezioni su 70. Vito Galluffo (centrodestra) è al 12,8%, Giuseppe Mazzonello (M5S) è all'12%. Staccatissimo Bartolomeo Giglio (Noi con Salvini) al 2,1%.

Treviso (centrodestra) - A Treviso (una sezione da scrutinare) è sicura la vittoria al primo turno di Mario Conte (centrodestra) col 54,3%. La Lega è al 19,47% (Salvini puntava a qualcosa di più). Il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo è al 37,9% (col Pd al 16,45%). M5S lontanissimo: Domenico Losappio prende appena il 4,14%.

Vicenza (centrodestra) - Vittoria al primo turno a Vicenza per Francesco Rucco (centrodestra) al 50,6% (Lega al 15,88%). Buon secondo posto per Otello Dalla Rosa (centrosinistra) al 45,9 (Pd al 23,85). Qui, l'M5S non si è presentato e l'operazione "spazio a Salvini" è riuscita.

Viterbo (ballottaggio cdx-civica) - A Viterbo, al termine delle 66 sezioni scrutinate, è ballottaggio tra Giovanni Arena (centrodestra) al 40,2% e Chiara Frontini (civica) al 17.5%. Al 10,9% c'è Lisetta Ciambella (centrosinistra). Il M5S (Massimo Erbetti) è al sesto sopravvanzato da due liste civiche (Francesco Serra al 10,9% e Filippo Rossi al 8,1%) con il 6,24%.