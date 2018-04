Consultazioni da Casellati: tutto fermo. Ultimatum di Di Maio a Salvini. Ma lui non lascia Berlusconi

FORZA ITALIA - È arrivato poi il turno di Silvio Berlusconi, accompaganto dai capigruppo, Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini: "L'onorevole Di Maio ha mantenuto la sua posizione di sempre, di non accettare un accordo con il centrodestra nella sua universalità, nei tre partiti che lo compongono. E ha tacciato il centrodestra di essere una coalizione artificiale. Credo che sia una cosa lontana dalla realtà. Abbiamo le nostre idee su come potrebbe esser risolta la questione urgente del governo del Paese, ma non credo sia questo il momento per dichiararlo. Vedremo come avanzerà la consultazione".

FRATELLI D'ITALI - A chiudere il primo giro di consultazioni dalla Casellati è stata Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Da parte del Movimento 5 Stelle "registro una rigidità nella capacità di dialogare con il centrodestra, che mi lascia molto colpita, perchè non si fa altro che non rispettare la volontà popolare. Siamo disponibili a dialogare con gli altri ma non prescindiamo dal fatto che la guida del governo deve essere affidata al centrodestra". E ancora. "Non comprendo cosa si intenda per governo 'ammucchiata'. Quando si rispetta la volontà popolare si fa una cosa molto bella. Le ammucchiate si fanno quando si vuole prendere chi è arrivato secondo, con chi è arrivato terzo, e con chi è arrivato sesto e provare a fare un governo. Che è quello che propone oggi il Movimento Cinque Stelle".