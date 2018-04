Governo, Mattarella: "Due giorni di riflessione". Berlusconi: "5s a pulire cessi". Salvini: "Se apre al Pd, è fuori"

La Casellati precisa - Tra le questioni che avevano fatto molto arrabbiare Salvini c'era un particolare rivelato (a quanto si sa) da Di Maio in una telefonata successiva all'incontro tra la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e la delegazione M5S. Secondo il racconto di Di Maio, la Casellati avrebbe "addirittura fatto i nomi di possibili ministri del centrodestra". Salvini, ovviamente, non aveva apprezzato. Ora la Casellati precisa:

"Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, durante il colloquio con la delegazione del Movimento Cinque Stelle, il Presidente Alberti Casellati non ha mai proposto ministri di Forza Italia, non essendo questo il ruolo a lei assegnato dal Capo dello Stato. I nomi, fatti solo a titolo di esempio, avevano l'unico scopo di chiarire la differenza tra ministri politici e 'ministri di area', così come emerso durante le consultazioni". Lo dichiara in una nota il portavoce del Presidente del Senato, Massimo Perrino.

Prima del Cav, era stata una sua fedelissima, Licia Ronzulli, a chiudere il fascicolo M5s: "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità". "L'apertura di Di Maio è durata meno di sette ore, sembrava ci fosse uno spiraglio per far cadere i veti. Quando Salvini ha riferito la possibilità, Berlusconi si è detto d'accordo, a condizione di avere pari dignità e di non mettere Forza Italia in un angolo", ha continuato Ronzulli. Negando che ci sia mai stata una discussione su un appoggio esterno di Forza Italia a un governo Lega-M5S: "Non se n'è mai parlato. Non esisteva ieri, non esiste oggi e non esisterà domani. Non faremo i portatori d'acqua".

La senatrice ha chiarito che Forza Italia "non ha mai bluffato, abbiamo sempre giocato a carte scoperte. Non giochiamo poker". E ha attaccayo il leader dei 5 stelle: "Non ho ancora capito cosa vuole fare Di Maio da grande", dice, "evidentemente vuole solo sedersi sulla poltrona di Palazzo Chigi, non gli interessa degli italiani".

Per Ronzulli non esistono invece problemi di fiducia con l'alleato leghista: "Ci fidiamo di Salvini, non romperà l'unità del centrodestra". La prospettiva, allora, potrebbe essere un governo M5S-PD, una soluzione che, secondo alcuni retroscena, avrebbe dei sostenitori anche in Forza Italia. La senatrice, però, è di un'altra opinione: "Nessuno tifa per questa ipotesi che non ci riguarda", dice, "ci siamo presentati agli italiani per governare, non per andare all'opposizione". E sulla possibilità di tornare alle elezioni, afferma: "Ho rispetto per le decisioni del Capo dello Stato ma non sarebbe giusto per gli italiani tornare al voto".

Anche il Movimento ci tiene a escludere la possibilità dell'accordo: "Forno con il centrodestra chiuso? Il forno con il centrodestra intero non è mai stato aperto", ha affermato la capogruppo alla Camera del M5S, Giulia Grillo. Che ha fatto anche notare che "tecnicamente non è necessario alcun appoggio" in quanto Lega e M5S da soli hanno i voti necessari per governare. "Per appoggio esterno - ha precisato la capogruppo - si intende quella quota di voti necessari per ottenere la fiducia. In realtà Lega e M5S hanno la maggioranza alla Camera ed al Senato. Quindi non si può chiamare appoggio esterno. Si può dire che noi non siamo ostili qualora Forza Italia e Fratelli d'Italia votassero la fiducia ad un governo dove comunque il M5S non è disponibile a discutere di ministeri o quant'altro".

Su un preincarico a Roberto Fico, Grillo ha commentato: "Mi pare un'ipotesi suggestiva. Vedremo cosa deciderà il presidente Mattarella ma il tema per noi è sempre quello di rispettare il voto degli italiani". E sull'autocandidatura di Salvini: "Non lo decide lui".