Comunali, alle 12 affluenza al 15,54%: in calo rispetto al primo turno

Urne aperte dalle 7 alle 23 in 75 comuni per i ballottaggi. Sono 2.793.002 gli elettori chiamati ad eleggere i nuovi sindaci. Alle 12 l'affluenza è del 15,54%, in calo rispetto al voto del 10 giugno, quando la percentuale era stata del 19,31.

Dopo la prima tornata elettorale non brillante per il M5S, la sfida, in oltre la metà delle città, è tra centrodestra e centrosinistra, ma il confronto forse più significativo sarà tra i due 'alleati' di governo. Il trionfo della Lega di Matteo Salvini è dato quasi per scontato, dopo i sondaggi che segnano il Carroccio in netto vantaggio sui Cinquestelle. Se i risultati confermeranno le attese, la Lega avrà maggior peso nel dare le carte anche sul piano nazionale.

Il M5S è presente in soli tre dei quattordici capoluoghi al voto: Terni, Imola e Avellino. Nella città umbra, il pentastellato Thomas De Luca sfida il leghista Leonardo Latini, candidato di tutto il centrodestra. Qui il simbolo del braccio di ferro tra i due alleati Di Maio e Salvini.

A Imola, tradizionale roccaforte rossa, Carmen Cappello (centrosinistra) sfida Manuela Sangiorgi (M5S). Mentre a Pisa, i ruoli si invertono. Sarà Salvini, con il candidato del centrodestra Michele Conti, a cercare di strappare la città alla sinistra di Maurizio Martina che ha candidato Andrea Serfogli.

Con oltre 521mila cittadini alle urne, la Sicilia è la regione con il maggior numero di elettori impegnati: scelgono il sindaco, tra le altre, Messina, Ragusa e Siracusa.

Segue il Lazio (496.963 al voto), dove oltre che per il III Municipio della Capitale si vota in 8 comuni tra i quali Aprilia, Fiumicino, Pomezia, Velletri e Viterbo.

In Campania sono 365.566 gli elettori chiamati alle urne e si vota in 13 comuni tra cui Avellino, Castellammare di Stabia e Torre Del Greco. In Puglia (340.246 votanti) 11 comuni vanno al voto, tra cui Altamura e Bisceglie.

In Toscana votano 242.923 persone in 6 comuni tra i quali Pisa e Siena.

Dei 20 capoluoghi andati alle urne solo sei hanno superato la prima tornata senza bisogno del secondo turno: Brescia e Trapani sono andate al centrosinistra con la vittoria rispettivamente di Emilio Del Bono (confermato con il 53,9% delle preferenze) e Giacomo Tranchida (eletto con il 70,7%).

Sono andate invece al centrodestra Vicenza, Treviso, Catania e Barletta: nelle prime due si sono imposti i candidati della Lega Francesco Rucco a Vicenza e Mario Conte a Treviso. A Barletta ha vinto Mino Cannito (53,11%) a capo di una coalizione di liste civiche, mentre a Catania Salvo Pogliese ha avuto la meglio sul Enzo Bianco.