Cielo con sole e nuvole: il meteo 24 e 25 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di martedì 24 aprile in Italia.

Nord: copertura medio-alta su tutte le regioni con qualche isolato piovasco, durante la notte, sul settore sud-occidentale del Piemonte, sulla Liguria di ponente e su Alpi e Prealpi carniche. Nel corso della tarda mattinata tale nuvolosità lascerà spazio a quella cumuliforme sulle aree montuose, dove non mancheranno rovesci e temporali sparsi principalmente sulle aree prealpine centro-orientali, sull'Appennino ligure e quello emiliano.

Nella seconda parte del pomeriggio detti fenomeni potranno estendersi, in maniera isolata, alle langhe e alle aree pianeggianti di Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia per poi attenuarsi nel corso della serata. Al primo mattino riduzioni di visibilità sulla pianura padana orientale per foschie dense o locali banchi di nebbia.

Centro e Sardegna: nubi medio-alte in transito durante la notte ed in mattinata sulla Toscana e in successione su Umbria e Marche ma senza alcun fenomeno associato. Sereno sulle altre regioni. Nel pomeriggio si assisterà allo sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso delle aree appenniniche accompagnate da brevi ed isolati rovesci esclusivamente sui rilievi tra Lazio ed Abruzzo; possibile formazione di foschie o locali nebbie in banchi lungo le vallate e i litorali.

Sud e Sicilia: molte nubi su Cilento e settore tirrenico di Basilicata e Calabria, in attenuazione dalla tarda mattinata. Sereno altrove ma con nubi in aumento nel pomeriggio sulla dorsale appenninica con possibilità di isolati rovesci. Il cielo tornerà a farsi sereno ovunque in serata. Foschie dense al primo mattino potranno ridurre la visibilità su valli interne e litorali di Molise, Puglia e Campania.

Temperature: massime in lieve calo su Alpi, Prealpi, Liguria e settore appenninico centro-settentrionale; in lieve aumento su isole maggiori, Calabria, Basilicata e Puglia; senza apprezzabili variazioni altrove. Minime stazionarie o al più in lieve aumento.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di mercoledì 25 aprile in Italia.

Nord: cielo sereno sull'Emilia-Romagna e da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del settentrione ma con qualche nube più compatta a ridosso dei rilievi alpini, specie centro-orientali, con associati locali rovesci dalla tarda mattinata in attenuazione verso fine giornata.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo ovunque con qualche nube in più sulle aree interne dell'abruzzo e velature compatte sull'isola dal pomeriggio.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità in temporaneo aumento solo nel pomeriggio con possibilità di qualche isolato e breve piovasco sul settore appenninico.