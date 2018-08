Ciclismo, Vuelta: Viviani vince 3/a tappa, Kwiatkowski resta leader

Primo successo italiano alla Vuelta di Spagna 2018. Elia Viviani ha vinto la terza tappa, destinata ai velocisti, con partenza da Mijas e arrivo a Alhaurin de la Torre dopo 178 km. Lo sprinter della Quick-Step Floors ha preceduto allo sprint un altro italiano, Giacomo Nizzolo, e il campione del mondo Peter Sagan. Bene anche Simone Consonni, quinto dietro al francese Nacer Bouhanni.

Nessuna variazione in classifica generale: Michal Kwiatkowski resta in maglia rossa davanti ad Alejandro Valverde, staccato 14", e all'olandese Wilco Kelderman. Domani è in programma la quarta tappa, con il primo vero arrivo in salita, nella frazione di 161 km da Velez-Malaga ad Alfacar-Sierra de La Alfaguara, con ben due Gpm di prima categoria.