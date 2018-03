Champions League, derby Liverpool-City. Montella sfida il Bayern

Sorteggio poco fortunato per le due squadre italiane nei quarti di finale della Champions League: la Juventus affronterà il Real Madrid nella rivincita della finale dello scorso anno e della semifinale di tre anni fa, mentre la Roma se la vedrà contro il Barcellona di Leo Messi. Gli altri due accoppiamenti vedranno di fronte il Manchester City affrontare il Liverpool in un derby tutto inglese, mentre il Bayern Monaco se la vedrà contro il Siviglia di Vincenzo Montella.

DOPPIA SFIDA ITALIA-SPAGNA - Juve e Real Madrid si sono sfidate 19 volte in Champions League: la Juve ha vinto otto volte, il Real Madrid nove, tra cui le finali del 1998 e del 2017. I bianconeri hanno vinto le ultime quattro doppie sfide contro il Real, tra cui la semifinale del 2014/15. Cristiano Ronaldo ha segnato sette gol in cinque partite contro la Juve - uno ogni 64 minuti - in tutto ha segnato 15 gol in 22 partite contro squadre italiane. Roma e Barcellona, invece, si sono sfidate nella fase a gironi 2015/16. La squadra spagnola ha vinto 6-1 al Camp Nou con doppiette di Lionel Messi e Luis Suarez. In tutto le due squadre si sono sfidate quattro volte: una vittoria a testa e due pareggi.

DERBY INGLESE - Guardando ai confronti che non riguardano le squadre italiane, il Liverpool di Jurgen Klopp ospiterà ad Anfield il City di Pep Guardiola. Sarà anche il primo incontro fra due club inglesi negli ultimi otto anni della Champions League, l'ultimo derby inglese risale alla stagione 2010-2011 fra Manchester United e Chelsea. Il direttore del City, Txiki Begiristain, ha dichiarato: "Ci conosciamo molto bene, sono una squadra molto offensiva". Liverpool e Man City non si sono mai sfidate in Europa, ma il Liverpool domina nei precedenti in Inghilterra: 87 vittorie contro le 45 del City e 46 pareggi. "Non mi dispiace affrontare il City. Abbiamo perso una volta e abbiamo vinto una volta contro di loro in campionato. Non siamo certo i favoriti, ma daremo tutto", ha commentato il manager dei Reds Jurgen Klopp.

MONTELLA SFIDA IL BAYERN - Il confronto sulla carta più impari, è quello che metterà di fronte i giganti tedeschi del Bayern Monaco, cinque volte vincitori della Coppa, al affronteranno Siviglia che invece è tornato nei quarti di finale dopo circa 60 anni. Negli ottavi, però, i ragazzi di Montella hanno eliminato a sorpresa il Manchester United e sono una squadra da non sottovalutare. "Preferivo non incontrare una squadra spagnola in questa fase, così va bene giocare contro il Bayern. È una delle quattro migliori squadre al Mondo, come ha dimostrato negli ultimi anni. Sono favoriti, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Sono felice perché non ho mai giocato nel loro stadio", ha commentato l'allenatore del Siviglia Montella. "Ci sono sfide più difficili, ma il Siviglia ha brillato in Europa e ha vinto tre Europa League", ha ricordato il portiere del Bayern Sven Ulreich. "Quindi saremo molto concentrati quando andremo là e poi in casa", ha aggiunto. Le gare di andata dei quarti si giocheranno il 3 e 4 Aprile, il ritorno il 10 e 11. Le semifinali si disputeranno tra il 24 e il 25 aprile e il 1-2 maggio. Mentre la finale è in programma a Kiev, un Ucraina, il 26 maggio.