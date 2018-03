Centrodestra, Salvini incassa l'ok degli alleati: suo nome per Chigi. A FI il Senato

Il Cav ha accolto gli alleati nella sua residenza romana dopo aver consultato, in mattinata, lo stato maggiore del partito. C'erano Renato Brunetta e Paolo Romani, che hanno riferito del faccia a faccia con Lorenzo Guerini. Hanno partecipato anche Gianni Letta e Niccolò Ghedini, insieme nella stessa stanza.

La strategia è quella prima di sondare la 'disponibilità' del Nazareno a far parte dei giochi. La nota azzurra non lascia dubbio alcuno: "Il Partito democratico è una forza importante in questo Parlamento, è stato il secondo partito più votato alle elezioni politiche del 4 marzo, e deve essere coinvolto nell'accordo al quale si sta lavorando in queste ore". Non è un mistero che Berlusconi voglia coinvolgere i dem anche contro il parere di Matteo Renzi, che benché silente, spiegano parlamentari di FI, continua a tessere le sue trame in Parlamento. Anche perché, è il ragionamento a palazzo Grazioli, "il dialogo con i 5 Stelle ha un esito sicuramente incerto e pericoloso".

Lo stesso Umberto Bossi ha sentenziato: "Non penso che Salvini riuscirà a trovare l'accordo con i 5stelle, sono due uguali". Tradotto: vogliono la stessa cosa, andare a fare il premier. Il Senatur, che la vede lunga, non ha dubbi: "Questa legislatura finisce prima" e "il presidente della Repubblica farà un suo governo, e sarà un governo del presidente". Altro tassello affrontato, davanti a una portata di melanzane alla parmigiana, accompagnata da unìinsalata, sono state le prossime Regionali. Non solo il Friuli Venezia Giulia, che ha trovato un (nuovo) candidato comune, Massimiliano Fedriga. Si è parlato anche delle realtà locali che andranno al voto nel 2019, soprattutto il Piemonte. Lì la partita è fondamentale, visto che si punta a spodestare il Pd, rappresentato da Sergio Chiamparino. Nella regione dei Savoia potrebbe essere giocata la carta Forza Italia, visto che la Lega in questo momento si è riconfermata in Lombardia e tenterà di vincere la corsa per il dopo-Serracchiani.