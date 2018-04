Cattolica, ok soci a monistico da 2019. Minali chiama i fondi

Cattolica Assicurazioni accelera la modernizzazione del suo modello cooperativo per facilitare il compito dell'amministratore delegato, Alberto Minali, di completare il piano al 2020 e per strizzare l'occhio agli investimenti dei grandi fondi internazionali. I soci approvano in sede straordinaria le modifiche statutarie, tra cui il passaggio al sistema monistico e le misure per favorire l'ingresso dei fondi, con 3.776 presenti al Cattolica Center, di cui solo 2 contrari e un astenuto. "C'è stato un percorso di anni per arrivare qui, io personalmente lo sognavo dal 2007", afferma il presidente della compagnia, Paolo Bedoni, che siede in consiglio dal lontano 1999 ed è passato attraverso la crisi della compagnia di 10 anni fa.

A partire dall'assemblea del 2019, quando scadrà l'attuale consiglio, sparirà il collegio sindacale e la funzione di controllo sarà integrata nel cda, che sarà ridotto da 23 a 17 membri. Il monistico, spiega Bedoni, "è il più diffuso in ambito internazionale e apprezzato dagli investitori" e "risponde alle esigenze di vigilanza" e alle 'best practice', perché "concentra speditezza e concentrazione, con la stretta connessione tra gestione e controllo". Il modello di governance è già stato adottato in Italia da Intesa Sanpaolo nel 2016 con ottimi risultati e quella veronese è la prima compagnia assicurativa italiana ad adottarlo. Da parte sua Minali, di cui i soci confermano la nomina in cda, è convinto che il passaggio al sistema monistico consenta "snellezza operativa, chiarezza di ruoli e raggiungimento degli obiettivi".

L'altra novità dello Statuto permette l'allargamento dal 2,5% al 5% della soglia di partecipazione delle persone giuridiche, con la possibilità di non perdere lo status di socio oltre quel limite. La misura serve a incentivare investimenti "rilevanti", come la Berkshire Hathaway di Warren Buffett, attualmente al 9% del capitale, ed è "fisiologico per una società quotata che voglia avere effettiva apertura sui mercati e garantire un corretto svolgimento delle negoziazioni", sottolinea Bedoni, che rassicura chi teme il venir meno del modello cooperativo del voto capitario, spiegando che il cambio non cancella i "vincoli propri di una società cooperativa", solo permette "di poter avere una voce in consiglio di amministrazione". Con la modifica si assegna un seggio al raggiungimento del 10% del capitale e un secondo al 15%. La Fondazione Banca del Monte di Lombardia, azionista sopra il 2,5%, ha già fatto richiesta di poter votare nella prossima assemblea e Cariverona di diventare azionista.

Oltre al rinnovo dei sindaci, che decadranno il prossimo anno, l'assemblea approva in sede ordinaria il bilancio 2017, chiuso con un utile di 41 milioni di euro e un risultato operativo in calo dell'8,8% a 206 milioni. I conti, dice Minali ai soci, sono "di un anno di transizione, dobbiamo essere proiettati verso il futuro", di cui le basi sono state gettate con un "piano ambizioso" che punta a un utile operativo, al 2020, tra 375 e 400 milioni di euro, con una crescita superiore al 60% sul 2016. "L'andamento del titolo, alla fine della storia, sarà legato alla redditività che questa compagnia saprà sprigionare nel tempo. Guardiamo al 2020: vogliamo generare valore per gli azionisti nel tempo, in maniera chiara sostenibile e prudente", prosegue il capo azienda ex Generali, che assicura che anche se gli 0,35 euro di cedola di quest'anno sono attinti dalle riserve, queste "rimangono robuste", con l'indice Solvency II passato al 239% a fine 2017, a fronte del 186% di un anno prima.