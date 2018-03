Catania, esplosione in palazzo per fuga di gas: 3 morti

Una fuga di gas in una piccola officina che ripara biciclette in via Garibaldi, 123 a Catania ha provocato un'esplosione. Quattro vigili del fuoco sono rimasti coinvolti e due di loro sono deceduti. Tra le macerie è stato trovato il corpo di un'altra vittima, carbonizzata. In gravi condizioni anche gli altri due pompieri ricoverati dopo l'incidente. A dare conferma del tragico bilancio è stato il sindaco Enzo Bianco.