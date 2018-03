Camera: Fontana, Carfagna, Spadoni e Rosato eletti vicepresidenti

Dopo l'elezione di mercoledì al Senato, giovedì è stato il turno della Camera. Lorenzo Fontana della Lega. Mara Carfagna di Forza Italia. Maria Edera Spadoni del Movimento 5 Stelle. Ettore Rosato del Pd sono i vicepresidenti scelti dai deputati.

Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle. Gregorio Fontana di Forza Italia. Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia sono i nuovi questori.

Nella partita per gli 8 segretari d'aula, il Pd rimane fuori mentre fanno il pieno Movimento 5 Stelle e Lega. Il primo può contare su Azzurra Cancelleri (217), Mirella Liuzzi (213), Vincenzo Spadafora (207) e Carlo Sibilia (199). La seconda su Silvana Andreina Comaroli (246), Marzio Liuni (243) e Raffaele Volpi (228). Unico esterno all'asse giallo-verde è Francesco Scoma di Forza Italia (250 voti). La candidata dei dem, Alessia Morani, ha ottenuto meno voti degli altri otto colleghi, e quindi non è stata eletta. I presenti al voto erano 616, con nessun astenuto.

LORENZO FONTANA (LEGA). Nato nel 1980 a Verona, laurea in Scienze Politiche, è stato vicesegretario del Movimento Giovani Padani, sezione giovanile della Lega dal 2002. Dopo essere stato consigliere comunale a Verona, Fontana è stato eletto per la prima volta nel Parlamento europeo nel 2009. A Strasburgo è stato lui, nel 2014, ad avvicinare Matteo Salvini al Front National di Marine Le Pen. Due anni dopo è stato nominato vicesegretario federale della Lega assieme a Giancarlo Giorgetti. Nel 2017 è stato ufficializzato il suo incarico di vicesindaco della città.

MARA CARFAGNA (FI). Nata a Salerno, 42 anni, Maria Rosaria detta Mara ha un passato nello spettacolo. Ballerina - si è diplomata al San Carlo di Napoli - concorrente a Miss Italia 1997, co-presentatrice di Domenica In, La Domenica del villaggio e Piazza Grande. Nel 2004 si avvicina alla politica: nel 2006 è eletta per la prima volta alla Camera, nel 2008 viene riconfermata e diventa ministra per le Pari opportunità nel quarto governo Berlusconi, occupandosi in particolare di violenza sulle donne e stalking. Nel 2010 viene eletta consigliere comunale in Campania ma rinuncia per rimanere in Parlamento, nel 2013 è riconfermata alla Camera diventando portavoce del gruppo FI. Nel 2016 viene eletta al consiglio comunale di Napoli.

MARIA EDERA SPADONI (M5S). Nata il 28 luglio 1979 a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, è entrata in Parlamento come deputata del Movimento 5 Stelle nelle elezioni Politiche del 2013. E' stata vittima di intimidazioni mafiose per aver denunciato infiltrazioni nel territorio emiliano durante un comizio nel 2014.

Si è laureata in Lingue e letterature straniere a Bologna nel 2004. Prima di entrare in Parlamento, è assistente di volo dal 2007, anno in cui diventa attivista degli 'Amici di Beppe Grillo' di Reggio Emilia e partecipa al V-Day per il progetto 'Parlamento Pulito'. Alla Camera fa parte della commissione Esteri ed è presidente del Comitato permanente Agenda 2030.

ETTORE ROSATO (PD). Nato il 28 luglio 1968 a Trieste e diplomato all'istituto tecnico industriale, è stato capogruppo dei deputati Pd nella scorsa legislatura. Parlamentare di fede renziana, è subentrato a Roberto Speranza nel giugno del 2015, quando l'attuale coordinatore di Mdp e deputato di LeU, all'epoca ancora nel Partito democratico, si dimise da presidente del gruppo dem di Montecitorio. Padre della legge elettorale che da lui ha preso il nome di 'Rosatellum', ha un passato nella Margherita, partito sotto la cui egida è entrato per la prima volta in Parlamento. Eletto consigliere provinciale nel 2001, è diventato consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia nel 2003, anno in cui viene eletto alla Camera. E' stato sottosegretario agli Interni nel secondo governo Prodi (2006-2008). Sposato, con quattro figli, ha lavorato in Banca commerciale italiana e alle Assicurazioni generali.