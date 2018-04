Caldo e sole su tutta l'Italia: il meteo del 25 e 26 aprile

Le previsioni per giovedì 26 aprile in Italia a cura dell'Aeronautica militare.

Al nord: previsti addensamenti compatti sul triveneto, con deboli precipitazioni da sparse a diffuse che risulteranno a prevalente carattere di rovescio o temporale; cielo generalmente poco nuvoloso altrove con annuvolamenti più consistenti sul restante settore alpino e prealpino dalla serata e spesse velature altrove.

Centro e Sardegna: estesa nuvolosità medio-alta sulla sardegna con possibilità diqualche piovasco sul settore meridionale dell'isola; condizioni di bel tempo altrove, seppur con ampie velature dal pomeriggio su bassa Toscana, Umbria meridionale, Lazio e Abruzzo. Sud e Sicilia: cielo in genere sereno, localmente velato dalla seconda parte della giornata sulle regioni tirreniche e sull'isola.

Temperature: in lieve aumento su Trentino-alto adige, Friuli-venezia giulia, Sardegna centromeridionale, bassa Campania, coste tirreniche di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia; stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione sul triveneto, restanti rilievi alpini confinali e Sardegna, più tenue sul Veneto; in rialzo sulla campania; senza variazioni sul restante territorio.