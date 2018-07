Calciomercato, Alisson-Liverpool è fatta. Higuain-Rugani verso Chelsea

Alisson è da considerarsi ormai un giocatore del Liverpool. Il brasiliano è volato in Inghilterra, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche con i Reds e firmerà il contratto. Il club inglese ha raggiunto l'accordo con la Roma: operazione da 75 milioni di euro, offerta accettata dai giallorossi. Il nazionale verdeoro firmerà un contratto quinquennale da 5,5 milioni a stagione. Per sostituirlo, il ds Monchi ha nel taccuino i nomi di Areola del Psg, di Cilessen del Barcellona e di Olsen del Copenaghen.

Potrebbero salutare la capitale anche Gerson e Defrel. I due giallorossi sono richiesti dalla Sampdoria. Anche Perotti ha molti estimatori: lo vorrebbero Valencia e Villarreal. Per rinforzare il reparto avanzato, una delle ipotesi sempre vive è quella legata a Berardi. L'attaccante piace però anche alla Fiorentina.

Giornata intensa per la Juve e il suo ds Fabio Paratici. Nel primo pomeriggio incontro con Fali Ramadani, sempre più uomo mercato del Chelsea: prima Daniele Rugani e poi Gonzalo Higuain, le offerte del club londinese sono pronte a partire. Verso l'ultima curva in particolare l'operazione legata al difensore centrale, in serata previsto un incontro anche con il suo agente: sul piatto per la Juve circa 45 milioni di euro, a Rugani 4,5 milioni a stagione per cinque anni. Più complicata ma pronta a entrare nel vivo anche la trattativa per Higuain. Summit tra Paratici e Tullio Tinti, agente tra gli altri di Matteo Darmian: sempre viva la volontà del terzino di sposare la causa bianconera, ma la Juve non ha ancora l'accordo con lo United.

Dalla Germania, intanto, si continua a parlare dell'interesse del Borussia Dortmund per il vicecampione del mondo Mandzukic. I gialloneri puntano anche al cileno Pulgar del Bologna. Per la difesa i bianconeri guardano a Madrid: nella lista dei desideri c'è l'uruguaiano Diego Godin, che però dovrebbe firmare il rinnovo di contratto con i Colchoneros. I media spagnoli spiegano però che al momento da parte del club madrileno non c'è stata ancora alcuna proposta. E a proposito di Atletico, è sempre Vrsaljko l'obiettivo principale dell'Inter per il pacchetto arretrato. I nerazzurri pensano come altenativa al già citato Darmian e a Henrichs del Bayer Leverkusen. Il club tedesco sarebbe disposto a trattare il trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Sempre più vicino, intanto, il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti: il tecnico dovrebbe firmare fino al 2021.

Guardando al Milan, i rossoneri attendono la decisione del Tas sul ricorso contro l'esclusione dal'Europa League, che potrebbe pesare anche sulle mosse di mercato. Tra i possibili partenti c'è Leonardo Bonucci, corteggiato dal Psg del suo ex compagno in bianconero Buffon. L'agente del difensore è nella capitale francese, il nazionale azzurro prende ancora tempo.

La Lazio continua a sognare il Papu Gomez, ma l'Atalanta non intende scendere sotto i 15 milioni di euro. Lotito ne offre 10 e pensa come opzione all'ex palermitano Vazquez, in forza al Siviglia. L'Udinese ha ufficializzato l'ingaggio del venezuelano Machis dal Granada e ha ceduto Perica in prestito al Frosinone. Il Torino sembra chiudere le porte a Simone Zaza: il presidente Urbano Cairo ha escluso nuovi arrivi in attacco. I granata nel frattempo hanno ceduto in prestito Boyé all'Aek Atene. Il Parma ha ufficializzato il centrocampista Luca Rigoni, che ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per un altro anno. Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, giocherà nel Pavia, in Serie D. L'attaccante nell'ultima stagione ha militato nel Ciliverghe Mazzano, formazione del bresciano.