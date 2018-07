Arriva il caldo afoso: temperature vicine ai 40 gradi da Nord a Sud

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di lunedì 30 luglio in Italia.

Nord: parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel corso della giornata nuvolosità in intensificazione, più intensa a ridosso dei rilievi dove si assoceranno isolati rovesci temporaleschi pomeridiani in dissolvimento serale.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso ma con sviluppo di annuvolamenti cumuliformi a ridosso dell'area appenninica, in successivo dissolvimento serale.

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso eccetto addensamenti per nubi basse lungo le coste calabre tirreniche; nel corso della giornata nubi in sviluppo sui rilievi della Campania, Basilicata occidentale e Calabria con associati isolati rovesci temporaleschi in graduale attenuazione serale.

Temperature: minime stazionarie; massime in moderato aumento al Nord, su Toscana e Umbria, stazionarie altrove.