Al voto in 761 comuni: da Sondrio a Trapani, 20 capoluoghi. Affluenza finale al 61,2%

VICENZA. Il capoluogo veneto è stato amministrato per un decennio dal centrosinistra con Achille Variati, il quale vorrebbe passare il testimone a Otello Dalla Rosa. Come avversario si ritroverà Francesco Rucco del centrodestra. Assente il Movimento 5 Stelle, che non ha approvato la lista che era stato preparata dagli attivisti locali.

TREVISO. Vorrebbe restare al timone Giovanni Manildo, il primo cittadino uscente dem che riuscì nell'impresa di sconfiggere il 'sindaco sceriffo' Giancarlo Gentilini, per anni simbolo del Carroccio in salsa veneto. Stavolta la la Lega punta su Mario Conte, e il Movimento 5 Stelle su Domenico Losappio.

SIENA. La città di Montepaschi è storicamente una roccaforte rossa: un'eventuale sconfitta rischia di certificare una vera e propria debacle del Partito democratico. La sfida, senza il M5S, vede scontrarsi il dem Bruno Valentini, dipendente dell'istituto di credito, e l'avvocato Luigi De Mossi del centrodestra. Come a Vicenza, anche qui c'è un problema per i pentastellati: i vertici non hanno dato il via libera al candidato locale, Luca Furiozzi.

CATANIA. Enzo Bianco, sindaco uscente ed ex ministro dell'Interno, si ricandida alla guida della città e potrebbe anche farcela, ma gli stanno dando filo da torcere tanto l'eurodeputato forzista Salvo Pogliese, appoggiato anche dalla Lega, quanto l'insegnante pentastellato Giovanni Grasso.

MESSINA. Qui cerca la riconferma Renato Accorinti, sindaco pacifista che se la dovrà vedere con il centrodestra di Dino Bramanti, il centrosinistra di Antonio Saitta e il Movimento 5 Stelle con Gaetano Sciacca.