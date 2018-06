Addio ad Alessandra Appiano, la scrittrice dalla parte delle donne

La scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Alessandra Appiano è morta questo pomeriggio a Milano, aveva 59 anni. A causare il decesso, da quanto è emerso dalle prime indagini, è stato "un gesto volontario".

Nata ad Asti, Alessandra Appiano aveva vinto con il suo primo romanzo 'Amiche di salvataggio' il premio Bancarella nel 2003 ed era stata autrice di numerosi altri libri tradotti in paesi europei. Tari titoli di maggior successo, anche 'Domani ti perdono', 'Scegli me', 'Le vie delle signore sono infinite', 'Le belle e le bestie', che raccontavano tutte storie al femminile. Collaborava con varie testate giornalistiche, tra cui Donna Moderna e il sito del Fatto Quotidiano, oltre a partecipare come ospite opinionista in talk show di Rai e Mediaset.

Molto impegnata nel sociale, Appiano era diventata ambasciatrice di Oxfam, l'organizzazione non governativa che lotta contro la fame nel mondo. E proprio per questa sua attività nel 2013 le era stato conferito l'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza del Comune di Milano.

Della sua esperienza in Africa con Oxfam scriveva, solo qualche mese fa: "Nel mio viaggio in Tanzania del 2016 ho visto coi miei occhi i meravigliosi progetti (finanziati e realizzati) a favore delle donne, che sono il vero motore del cambiamento nei paesi in via di sviluppo. Nei miei tre anni da ambasciatrice Oxfam ho visto operatori lavorare 16 ore al giorno, dirigenti viaggiare in seconda classe e prendere mezzi pubblici per risparmiare sul taxi, ho visto soprattutto onestà e spirito di sacrificio, come in tante famiglie per bene".

Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Su Twitter la giornalista e volto tv Paola Saluzzi scrive: "Che dolore. Alessandra. Riposa in pace, sentendo l'abbraccio di chi ti voleva bene". Le fa eco anche Gianluigi Nuzzi, conduttore di 'Quarto Grado': "Tra quattro mura stupefatte di spazio più che un deserto non aspetto nessuno" . (C.Rebora) - scrive sui social - Riposa in pace Alessandra Appiano". La giornalista Monica Leofreddi l'ha ricordata così: "Sgomento, dolore per la scomparsa di Alessandra Appiano. Cosa è successo amica mia? Perché?". E il giornalista Paolo Giordano, sempre su Twitter, ha scritto: "Ciao Alessandra, l'ultima volta che ci siamo parlati avevi il sorriso di chi ha imparato a nascondere il proprio buio".

E ancora Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, scrive sui social: "Grande dolore per la improvvisa scomparsa dell'amica Alessandra Appiano. Anima bella e profonda come poche ne ho conosciute..". Anche Enrica Bonaccorti ha ricordato la scrittrice: "Tesoro mio, non è tempo di perché, solo di dolore, ma sappiate che Alessandra Appiano era davvero bella e buona, intelligente elegante generosa sempre allegra e serena. Ma nessuno conosce il fantasma che ci abita. Addio meravigliosa amica 'di salvataggio'.. Indimenticabile".