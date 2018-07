Brescia, 12enne scomparsa: angoscia a Serle, in campo anche droni

Cresce la preoccupazione per la piccola Iuschra, la 12enne autistica scomparsa giovedì mattina nei boschi di Serle in provincia di Brescia. Era in gita con una quindicina di minori disabili della onlus Fobap quando, all'improvviso, si sono perse le sue tracce. Per ritrovarla è sceso in campo un vero e proprio esercito: i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i carabinieri e centinaia di volontari che giorno e notte stanno battendo metro per metro l'altopiano di Cariadeghe con l'ausilio di elicotteri e droni. La ragazzina, spaventata, potrebbe essersi rifugiata in una grotta.

Intanto la procura di Brescia ha aperto un fascicolo. L'indagine è stata affidata al sostituto procuratore Donato Greco. L'educatrice che la seguiva rischia la denuncia per abbandono di minore, con l'aggravante della disabilità. Le condizioni atmosferiche stanno peggiorando e sono già due le notti che Iuschra ha già passato al freddo. La comunità montana di Serle, 3mila abitanti in Valle Sabbia, segue con il fiato sospeso le ricerche. Un territorio, quello che circonda la vetta del San Bartolomeo, con una densità carsica tra le più elevate. La 12enne potrebbe aver perso l'orientamento tra la fitta vegetazione. L'ultimo ad averla vista è un anziano che si trovava a passeggio con il cane: ai carabinieri ha raccontato di aver visto la ragazzina tentare affannosamente di reggere il passo del gruppo di coetanei, a passeggio insieme agli educatori. L'uomo le avrebbe anche rivolto la parola.

I famigliari di Iuschra, che è di origini pachistane, chiedono a tutti di non spegnere la speranza. In tantissimi da tutta la Lombardia hanno espresso la volontà di dare una mano, al punto che il sindaco di Serle Paolo Bonvicini ha chiesto pubblicamente alla cittadinanza di farsi da parte per lasciare il campo ai professionisti. "Abbiamo ricevuto notevoli richieste da parte di liberi cittadini di tutta la regione che chiedono di poter salire a dare una mano in Cariadeghe. Ringraziamo tutti per la disponibilità - dice il sindaco - ma nella zona di interesse sono già presenti 250 uomini tra gruppi di vigili del fuoco e di protezione civile. Chiediamo quindi a tali liberi cittadini di non salire in Cariadeghe nella giornata odierna". I soccorritori stanno lasciando sui sentieri delle bottigliette d'acqua e cibo utilizzando anche 'trappole musicali' per ritrovare la ragazzina. Le ricerche via terra continueranno giorno e notte.